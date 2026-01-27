SPD convocó nuevos profesionales para acompañar a las familias locales

Carla Pérez, trabajadora social del Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Esquel, espacio dedicado a acompañar a niños, niñas y adolescentes “que viven en un contexto con adultos o referentes que tienen alguna problemática de salud mental”, detalló en Red43.



El espacio está convocando nuevos profesionales: “Hicimos la convocatoria para que los profesionales puedan presentar su currículum y poder comenzar a trabajar en este nuevo programa. La convocatoria ya se realizó, estamos en etapa de evaluación. Seguramente la semana que viene ya tengamos los profesionales que van a comenzar a hacer este acompañamiento”.



Las tareas incluyen la difusión del programa: “poder promocionar y hacer prevención dentro de las escuelas, pero con los referentes educativos, con directivos, trabajamos con los supervisores también, con las diferentes áreas de educación y con los diferentes niveles, desde el nivel inicial y maternal hasta el nivel secundario”.



El rol puntual hacia las familias: “acompañar tanto la dinámica en la convivencia, poder fortalecer los límites, orientar algunas cuestiones, también fortalecer a los adolescentes en sus rutinas, en su organización y no se trabaja directamente con el adulto, pero sí se lo orienta”.



SL

