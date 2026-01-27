24°
Martes 27 de Enero de 2026
27 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Las imágenes más duras del avance del fuego en Los Alerces

Un análisis comparativo de imágenes satelitales evidencia la expansión del área afectada por el fuego y la presencia de focos activos dentro del área protegida de alto valor ambiental.
El Instituto Geográfico Nacional, organismo estatal encargado de representar oficialmente el territorio argentino a través de la producción y publicación de información geoespacial, difundió imágenes satelitales que reflejan el avance del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia del Chubut.

 

Se trata de un análisis comparativo realizado a partir de imágenes del satélite Sentinel-2, correspondientes a dos momentos importantes: el 25 de noviembre de 2025 y el 19 de enero de 2026. La comparación temporal permite observar con claridad la expansión del área afectada por los incendios dentro del parque.

 

Las imágenes más recientes posibilitan identificar amplias superficies quemadas, así como la presencia de focos de calor aún activos en distintos sectores del área protegida. Este relevamiento satelital aporta información fundamental para el seguimiento del incendio y la evaluación de su impacto.

 

El análisis resalta además la magnitud del daño ambiental producido en un territorio de alto valor ecológico, lo que refuerza la importancia de las tareas de control, monitoreo y posterior recuperación del Parque Nacional Los Alerces.

 

 

 

