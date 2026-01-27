Jetpack: la solución de transporte aéreo que conecta a la región con todo el país en tiempo récord

El servicio de transporte de carga y paquetería de Aerolíneas Argentinas, conocido como Jetpack, se consolida en la zona como la opción más veloz y confiable para el traslado de mercancías. Operando desde el Local 20 de la Terminal de Ómnibus, esta unidad de negocios abarca desde el envío de documentación simple hasta cargas complejas que requieren cuidados específicos. Ariel Lima destaca la versatilidad del sistema al explicar que Jetpack es un servicio de transporte de carga aérea, de paquetería, correo y courier (mensajería) que incluye incluso mercancías especiales que requieren cadena de frío, como medicamentos, y el transporte de animales vivos.

La operatividad del servicio está intrínsecamente ligada a la frecuencia de los vuelos comerciales, lo que permite una logística sin precedentes en la región. Según Lima, la mayor ventaja reside en la inmediatez de la entrega ya que el tiempo de recepción de la carga es de apenas dos horas y diez minutos, lo que dura el viaje del avión. Esta celeridad es vital para sectores críticos como los laboratorios y el hospital local, aunque también es el canal preferido para los productores artesanales que buscan colocar sus productos en cualquier punto de la Argentina, desde Jujuy hasta Ushuaia.

Por su parte, Daniela Del Val resalta la experiencia del usuario y la confianza que genera el sistema en quienes lo utilizan por primera vez. Ella sostiene que los clientes están muy contentos y satisfechos más que nada por el tiempo en lo que tarda en llegar o recibir la carga que despachan. El acompañamiento al vecino es fundamental en el proceso de atención, brindando toda la información necesaria y explicando que, más allá de un paquete, también se trasladan animales que viajan súper seguros y llegan a destino en perfectas condiciones.

Para potenciar la accesibilidad, Jetpack ofrece hoy tarifas sumamente competitivas en el mercado y beneficios especiales para aquellos usuarios que realizan envíos frecuentes. Además, para facilitar la logística del cliente, el servicio cuenta con la posibilidad de gestionar la entrega y el retiro directamente a domicilio. Quienes deseen realizar consultas pueden acercarse a la terminal de lunes a viernes en los horarios de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, o los sábados por la mañana, recordando que la carga se gestiona en sintonía con el cronograma de vuelos de la aerolínea de bandera.

E.B.W.