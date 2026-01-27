15°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 27 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 clima Esquel
27 de Enero de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Un alivio: martes con probabilidad de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes un marcado cambio en las condiciones climáticas en Esquel, con alta probabilidad de lluvias constantes, una máxima de apenas 17°C y vientos del noroeste.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las condiciones meteorológicas para este martes 27 de enero de 2026 en Esquel estarán regidas por una notable inestabilidad y un ambiente mucho más fresco que en las jornadas previas. El cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día, facilitando la presencia de lluvias persistentes que se mantendrán hasta la noche, momento en el cual se espera que las precipitaciones disminuyan en intensidad para transformarse en lluvias ligeras. La probabilidad de caída de agua se sitúa en un 45% de manera sostenida.

 

En lo que respecta a las temperaturas, la ciudad registrará una máxima de 17°C durante la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 9°C hacia el final del día. La humedad relativa alcanzará un promedio del 65%, sumado a vientos provenientes del noroeste con una velocidad de 10 mph, lo que generará una sensación térmica fresca. Debido a la nubosidad, el índice UV será bajo, alcanzando apenas el nivel 3, por lo que el sol tendrá poca presencia en una jornada mayormente gris y húmeda para los vecinos de la cordillera.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
2
 Desolación en Los Alerces: El fuego avanza sin control y las imágenes del cerro confirman la devastación
3
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
4
 Fuego imparable: el fuego avanza en diagonal hacia Esquel y rodea el pueblo de Cholila
5
 ¿Un OVNI en La Araucanía? Sorpresa por un avistamiento en Curarrehue
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -