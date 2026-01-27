Un alivio: martes con probabilidad de lluvia

Las condiciones meteorológicas para este martes 27 de enero de 2026 en Esquel estarán regidas por una notable inestabilidad y un ambiente mucho más fresco que en las jornadas previas. El cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día, facilitando la presencia de lluvias persistentes que se mantendrán hasta la noche, momento en el cual se espera que las precipitaciones disminuyan en intensidad para transformarse en lluvias ligeras. La probabilidad de caída de agua se sitúa en un 45% de manera sostenida.

En lo que respecta a las temperaturas, la ciudad registrará una máxima de 17°C durante la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 9°C hacia el final del día. La humedad relativa alcanzará un promedio del 65%, sumado a vientos provenientes del noroeste con una velocidad de 10 mph, lo que generará una sensación térmica fresca. Debido a la nubosidad, el índice UV será bajo, alcanzando apenas el nivel 3, por lo que el sol tendrá poca presencia en una jornada mayormente gris y húmeda para los vecinos de la cordillera.

E.B.W.