Incendio en Los Alerces: el Municipio de Esquel refuerza tareas y lleva tranquilidad a vecinos

La Municipalidad de Esquel informa sobre la situación actual del incendio originado en el Parque Nacional Los Alerces, de acuerdo al parte emitido este lunes 26 de enero a las 22 horas por el Comando Unificado organizado por el gobierno provincial, que trabaja en los sectores afectados.

Durante la jornada de hoy, en el foco ígneo ubicado en la zona de Laguna Villarino, se realizaron lanzamientos aéreos sobre los focos activos en el sector de Roberts, con resultados positivos hasta el momento. En paralelo, personal de brigada, con apoyo de autobombas y equipos de abastecimiento de agua, llevó adelante tareas de enfriamiento de puntos calientes para evitar rebrotes.

Desde la Municipalidad de Esquel se dispuso la movilización de maquinaria vial, particularmente motoniveladoras, para el repaso de caminos y la construcción de cortafuegos en sectores estratégicos de Laguna Villarino y Alto Río Percy, como parte de las acciones preventivas y de apoyo al operativo provincial y nacional.

En el marco de la emergencia ígnea, desde el pasado 10 de enero el municipio realizó creación de una partida específica para atender la emergencia, destinando los fondos a la asistencia de pobladores y prestadores turísticos, al alquiler de maquinaria, y a la compra de insumos y elementos necesarios para el operativo, tales como tótems, mangas, viandas y combustible.

Asimismo, el intendente Matías Taccetta realizó gestiones para la llegada de bomberos de Chile, provenientes de las localidades de Futaleufú, Palena y Chaitén, quienes estarán disponibles ante la eventual necesidad de intervenir en un posible combate del fuego dentro del ejido de Esquel, reforzando así los recursos humanos ante la emergencia.

En horas de la tarde, el intendente Taccetta estuvo presente en la zona de Alto Río Percy, donde mantuvo un encuentro con vecinos del sector, a quienes informó sobre la situación actual del incendio y las tareas que se vienen desarrollando. En ese marco, se transmitió tranquilidad, ya que al momento el sector no se encuentra en riesgo.

Durante la noche, Bomberos Voluntarios de Esquel continuarán con el monitoreo nocturno desde la zona alta de Huemules, mientras que para el día de mañana, martes 27 de enero, se realizará una evaluación a primera hora con el objetivo de definir el accionar operativo de la jornada. Está previsto que a las tareas se sume una máquina cargadora para trabajos específicos en la zona de Alto Río Percy.

Desde el municipio de Esquel se reitera que se continúa trabajando de manera coordinada con el Gobierno Provincial, el Parque Nacional Los Alerces y las distintas fuerzas que intervienen en el operativo, manteniendo informada a la comunidad y priorizando la prevención y el cuidado de los vecinos.

