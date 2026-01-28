Autoridades e investigadores presentaron proyectos del CIEFAP al embajador alemán

En su visita por Esquel, el Embajador de Alemania, Dieter Lamlé, recorrió las instalaciones del CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico) acompañado por autoridades e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Durante la visita, se presentaron los principales trabajos y proyectos que se desarrollan en el CIEFAP, muchos de los cuales cuentan con la participación de docentes y egresados de la UNPSJB.

La Delegada Zonal, abogada María de las Nieves González, destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones, agradeció la invitación y valoró la presentación de las actividades que se llevan adelante en el Centro.

Asimismo, González resaltó el rol de la cooperación internacional y del trabajo conjunto como herramientas fundamentales para fortalecer la investigación y la extensión en la región.

