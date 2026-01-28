16°
Por Redacción Red43

Autoridades e investigadores presentaron proyectos del CIEFAP al embajador alemán

Durante su paso por Esquel, el embajador Dieter Lamlé recorrió el CIEFAP, donde se presentaron proyectos de investigación desarrollados junto a la UNPSJB y se destacó la importancia del trabajo articulado y la cooperación internacional.
En su visita por Esquel, el Embajador de Alemania, Dieter Lamlé, recorrió las instalaciones del CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico) acompañado por autoridades e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

 

Durante la visita, se presentaron los principales trabajos y proyectos que se desarrollan en el CIEFAP, muchos de los cuales cuentan con la participación de docentes y egresados de la UNPSJB.

 

La Delegada Zonal, abogada María de las Nieves González, destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones, agradeció la invitación y valoró la presentación de las actividades que se llevan adelante en el Centro.

 

Asimismo, González resaltó el rol de la cooperación internacional y del trabajo conjunto como herramientas fundamentales para fortalecer la investigación y la extensión en la región.

 

 

 

