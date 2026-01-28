21°


RED43 comarca-andina Incendios en PNLAIncendio Activo
28 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Incendios en la Patagonia: gobernadores piden emergencia ígnea y Nación lo evalúa

Las provincias del sur reclaman que el Congreso trate de urgencia la Ley de Emergencia Ígnea, pero el Gobierno nacional todavía no define su postura.
Por Redacción Red43



El avance de los incendios forestales en la Patagonia llevó a los gobernadores del sur a reclamar al Gobierno nacional la declaración de la Emergencia Ígnea y su tratamiento urgente en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

 

El pedido fue canalizado a través del ministro del Interior, Diego Santilli, y cuenta con el respaldo de los mandatarios de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz. Desde la Casa Rosada indicaron que la iniciativa aún está bajo análisis y que no existe una definición tomada, aunque reconocen que la posibilidad está sobre la mesa.

 

Según plantearon las provincias, la sanción de la ley permitiría agilizar la llegada de recursos nacionales, destrabar fondos extraordinarios y mejorar la coordinación operativa para enfrentar los incendios. El proyecto también recibió el acompañamiento del bloque del PRO.

 

En el entorno del presidente Javier Milei señalaron que el tema será evaluado en los próximos días, mientras en el ámbito legislativo advierten que su incorporación al temario podría abrir negociaciones más amplias con la oposición. Actualmente, la emergencia depende de decretos nacionales y varias provincias ya avanzaron con declaraciones propias ante la magnitud de los incendios.

 

 

R.G.

 

