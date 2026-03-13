El Bolsón será sede del primer Festival de la Trufa de Verano

El próximo 4 de abril, el paraje rural de Mallín Ahogado será escenario de una propuesta gastronómica y productiva poco común: el primer Festival de la Trufa de Verano, organizado por el emprendimiento Trufas del Mallín.

La iniciativa busca acercar al público a la truficultura, una actividad aún poco conocida en la Patagonia pero que despierta cada vez más interés por su alto valor gastronómico y su potencial productivo.

Durante la jornada, quienes participen podrán descubrir de cerca cómo se producen las trufas, uno de los hongos más valorados de la cocina internacional, cultivadas en este caso en pleno entorno natural de la Comarca Andina.

Una experiencia para conocer la trufa patagónica

El festival propone una experiencia que combina gastronomía, producción y turismo rural. Entre las actividades previstas habrá degustaciones, recorridos y demostraciones vinculadas al cultivo de este hongo subterráneo.

Las trufas que protagonizan el evento pertenecen a las variedades Aestivum y Uncinatum, especies que pueden desarrollarse en determinadas condiciones de suelo y clima y que en la Comarca comienzan a posicionarse como un producto singular dentro de la producción agroalimentaria.

Además, el encuentro incluirá propuestas para todo público vinculadas a la cultura gastronómica de la trufa.

Entre las actividades anunciadas hay música en vivo, clases magistrales de cocina, una ruta de productores, demostraciones de caza de trufas con perros entrenados y sorteos durante la jornada.

Truficultura: una actividad que empieza a crecer

La producción de trufas (conocida como truficultura) consiste en el cultivo controlado de estos hongos que crecen bajo tierra en asociación con las raíces de determinados árboles. Aunque tradicionalmente se asocia con regiones de Europa, en los últimos años distintas zonas de la Patagonia comenzaron a experimentar con su producción.

El festival busca justamente mostrar ese proceso al público, permitiendo conocer cómo se detectan las trufas, cómo se cosechan y de qué manera llegan luego a la cocina.

Con un entorno natural privilegiado y una propuesta poco habitual en la zona, el Festival de la Trufa de Verano es una oportunidad para descubrir un producto gourmet que empieza a abrirse camino en la Comarca Andina.

O.P.