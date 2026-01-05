Más de 17.500 personas disfrutaron de las Áreas Naturales Protegidas de Chubut durante el primer fin de semana del año

La Provincia del Chubut registró un importante movimiento turístico entre el 31 de diciembre y el 4 de enero, en el marco de los feriados por las fiestas y en el comienzo de una nueva temporada de verano.

En ese período, más de 17.500 personas visitaron las distintas Áreas Naturales Protegidas habilitadas al turismo, consolidando a estos espacios como uno de los principales atractivos del destino Chubut.

Entre las áreas más convocantes se destacaron Península Valdés que recibió a más de 12.100 visitantes, de los cuales más de 9.000 fueron residentes chubutenses, más de 1.600 turistas nacionales y 1.150 extranjeros.

Otra de las áreas más convocantes fue Punta Tombo con casi de 2.800 personas que recorrieron este emblemático sitio de conservación de la fauna marina. La siguió muy de cerca Punta Loma con casi 1.500 visitantes a lo largo del fin de semana largo.

En el resto de las Áreas Naturales Protegidas que cuentan con ingreso a turistas, se registraron casi 700 visitantes a Piedra Parada, 380 en Cabo Dos Bahías y 80 al Bosque Petrificado Sarmiento.

Cabe destacar que del total de visitantes registrados en las Áreas Naturales Protegidas, más del 62% correspondió a residentes chubutenses (más de 10.000 personas), lo que refleja una marcada participación del turismo interno y el interés de la comunidad local por disfrutar de los atractivos naturales de la provincia.