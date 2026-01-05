Alerta por marea roja: El SENASA brinda claves esenciales para prevenir intoxicaciones este verano

En el inicio de la temporada de verano, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitió un comunicado oficial con el fin de resguardar la salud pública ante la posible presencia de marea roja en las costas argentinas. Este fenómeno natural, que consiste en la proliferación masiva de microalgas, suele intensificarse durante los meses de primavera y verano, especialmente en las provincias de Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego.

Un peligro invisible

La marea roja es causada por factores ambientales como la temperatura, la luz y la salinidad que favorecen la multiplicación de algas microscópicas. Aunque a veces puede visualizarse como manchas de color en la superficie del agua, el SENASA advierte que el fenómeno también puede ocurrir sin manifestaciones de coloración visibles.

El riesgo para los seres humanos radica en el consumo de moluscos bivalvos (como mejillones o almejas) y gasterópodos que se alimentan de estas microalgas, acumulando toxinas en su cuerpo. Un punto crítico señalado por el organismo es que no existe diferencia de aspecto, color, olor ni sabor entre un molusco tóxico y uno sano. La única manera de garantizar la inocuidad de estos productos es mediante los análisis específicos que realizan los laboratorios especializados del SENASA.

Recomendaciones para residentes y turistas

Para disfrutar de la costa patagónica sin riesgos, el organismo sanitario reitera las siguientes medidas de prevención:

Evitar la recolección propia: No se deben recolectar ni consumir mariscos por cuenta propia en las playas.

Comprar en locales habilitados: Solo se deben adquirir productos en comercios que cuenten con los controles bromatológicos correspondientes.

Respetar las vedas: Es fundamental seguir los comunicados de municipios y organismos provinciales que informan sobre zonas prohibidas para la extracción.

Atención a los síntomas: Ante la aparición de hormigueo, dificultad para hablar o respirar, náuseas o vómitos tras consumir mariscos, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

La prevención y la elección de productos controlados son las herramientas fundamentales para cuidar la salud de la población y evitar complicaciones graves durante las vacaciones.

