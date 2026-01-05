19°
Lunes 05 de Enero de 2026
05 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Acuerdo paritario en la Municipalidad de Trevelin y sus parajes

Este lunes, en el marco de las reuniones paritarias entre el Ejecutivo Municipal y los sindicatos, se firmó el acta que establece un nuevo incremento salarial para los empleados de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes. 
En representación del Poder Ejecutivo Municipal participó la secretaria de Hacienda, Cecilia Purzel, mientras que por parte de los gremios estuvieron presentes Nanci Carrillo y Hugo Navarro, del SOEMT, y Ángel Ramírez junto a Mónica Troncoso, del SOEMEyZO.

 

 

Según lo establecido en el acta, se otorgará un incremento del 3% al salario básico, que alcanzará a personal de planta, agentes del GIRSU, planta transitoria y jubilados, quedando excluidos la planta política, el personal de gabinete y los concejales.

 

 

Asimismo, se acordó incrementar el presentismo a partir del 1° de enero, el cual representará un 12% del básico de la categoría 10.

 

 

Otro de los puntos acordados fue implementar, desde el 1° de diciembre de 2025, las recategorizaciones establecidas en paritarias anteriores.

 

 

Finalmente, se definió que el próximo 2 de febrero de 2026 se volverá a convocar a la mesa paritaria con el fin de avanzar en un nuevo acuerdo salarial.

 

 

F.P

 

