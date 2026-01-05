Acuerdo paritario en la Municipalidad de Trevelin y sus parajes

En representación del Poder Ejecutivo Municipal participó la secretaria de Hacienda, Cecilia Purzel, mientras que por parte de los gremios estuvieron presentes Nanci Carrillo y Hugo Navarro, del SOEMT, y Ángel Ramírez junto a Mónica Troncoso, del SOEMEyZO.

Según lo establecido en el acta, se otorgará un incremento del 3% al salario básico, que alcanzará a personal de planta, agentes del GIRSU, planta transitoria y jubilados, quedando excluidos la planta política, el personal de gabinete y los concejales.

Asimismo, se acordó incrementar el presentismo a partir del 1° de enero, el cual representará un 12% del básico de la categoría 10.

Otro de los puntos acordados fue implementar, desde el 1° de diciembre de 2025, las recategorizaciones establecidas en paritarias anteriores.

Finalmente, se definió que el próximo 2 de febrero de 2026 se volverá a convocar a la mesa paritaria con el fin de avanzar en un nuevo acuerdo salarial.

F.P