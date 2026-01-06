Gualjaina celebró su 98° Aniversario

Gualjaina realizó este lunes el Acto por su 98° aniversario .



La ceremonia, con calor y a pleno sol del mediodía, incluyó un gran asado para los vecinos y vecinas.



El acto fue presidido por el Intendente Municipal Marcelo Limarieri, acompañado por el Jefe de la Comuna Rural de Paso del sapo Víctor Candia, el presidente del Concejo deliberante de Gualjaina Joaquin Iturburu, los ediles Andrea Kholer, Nadia Puelman, Jorge Huenchillan e Ivana Huenchuman, además de la jueza de Paz local Soledad Amigorena, la Directora del Hospital Rural Elizabeth González e integrantes del Ejecutivo Municipal junto a la Bandera de Ceremonias de las Escuelas 74, 780 y EPJA de Gualjaina, junto a los abanderados de la Escuela 137 de Costa del Chubut y los Bomberos Voluntarios de Gualjaina.

El Intendente Limarieri remarcó la falta de acompañamiento a las políticas y necesidades e los pueblos del interior por parte del gobierno nacional: “No solo la falta de políticas de apoyo es lo que perjudica a nuestros productores, la sequía también genera aún más inconvenientes, lo que no permite la normal actividades de quienes en nuestra comunidad trabajan en el campo”.

Por ultimo explicó la importancia para Gualjaina de haber encarado un evento como es el próximo Festival del Jinete y Folclore, “Este acontecimiento ha adquirido trascendencia nacional e internacional y quiero agradecer a quienes aportan sus patios, espacios en vivienda, como chacras y los mismos campos, acondicionándolos para poder recibir a quienes nos visitarán y puedan quedarse disfrutando de los días del Festival”.



En la parte final del acto el Intendente Municipal recibió un presente de parte del “Grupo Rolo Bike”, por su constante apoyo al Mountain Bike, consistente en un cuadro con fotografías marcando la presencia del titular del Ejecutivo municipal en eventos de esa actividad deportiva.

El Director de Deportes Fabián Espinosa hizo entrega del reconocimiento, señalándose que en la víspera se había desarrollado una nueva edición de la tradicional carrera MB Esquel – Gualjaina.



Luego del almuerzo se realizó el corte de torta, junto con el feliz Cumpleaños Gualjaina, oportunidad en que se anunciaron algunos de los artistas que a partir de la semana próxima estarán en el escenario “Héroes de Malvinas” formando parte del 4°Festival del Jinete y Folclore”.

SL