Alerta máxima en Esquel: Prohíben el uso del fuego en La Zeta y Alto Río

En un contexto de extrema vulnerabilidad ambiental, la Municipalidad de Esquel comunicó formalmente la prohibición total del uso del fuego en dos de los puntos más críticos de la zona: la Reserva Natural Urbana La Zeta y el sector de Alto Río Percy.

La medida se adopta como una respuesta directa a la emergencia ígnea y a la falta de abastecimiento de agua que afecta a la región. Ante el bajo nivel de las reservas hídricas y las altas temperaturas, el riesgo de incendios forestales es extremo, lo que obliga a las autoridades a tomar medidas de carácter preventivo y obligatorio.

Prevención y protección de los bosques

El objetivo principal de esta restricción es blindar los entornos naturales que rodean a la ciudad. Dado que los recursos de agua están priorizados para el consumo humano y el combate de incendios ya activos en la zona cordillerana, resulta vital evitar el inicio de cualquier foco ígneo por causas humanas en áreas recreativas.

Desde las áreas municipales recordaron que esta medida incluye tanto el uso de fogones en zonas habilitadas como cualquier otro tipo de quema a cielo abierto. “Cuidemos entre todos nuestros bosques; la prevención es una responsabilidad compartida”, enfatizaron en el comunicado oficial.

Control y vigilancia

Se espera que personal de Inspección y fuerzas de seguridad realicen recorridas preventivas por ambos sectores para informar a los visitantes y asegurar el cumplimiento de la norma. Se solicita a los vecinos y turistas que, en caso de observar columnas de humo o personas incumpliendo esta prohibición, den aviso inmediato a las autoridades locales.

Esta determinación se suma a las restricciones en el uso del agua potable anunciadas anteriormente, conformando un plan integral para atravesar el periodo estival bajo las condiciones climáticas actuales.

