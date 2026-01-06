22°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 06 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutincendiorano 2026
06 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta máxima en Esquel: Prohíben el uso del fuego en La Zeta y Alto Río

Ante la falta de abastecimiento de agua y el riesgo extremo de incendios, se prohibió el uso del fuego en sectores clave de Esquel. El objetivo es proteger los bosques y garantizar la seguridad de la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un contexto de extrema vulnerabilidad ambiental, la Municipalidad de Esquel comunicó formalmente la prohibición total del uso del fuego en dos de los puntos más críticos de la zona: la Reserva Natural Urbana La Zeta y el sector de Alto Río Percy.

 

 

La medida se adopta como una respuesta directa a la emergencia ígnea y a la falta de abastecimiento de agua que afecta a la región. Ante el bajo nivel de las reservas hídricas y las altas temperaturas, el riesgo de incendios forestales es extremo, lo que obliga a las autoridades a tomar medidas de carácter preventivo y obligatorio.

 

 

Prevención y protección de los bosques

 

El objetivo principal de esta restricción es blindar los entornos naturales que rodean a la ciudad. Dado que los recursos de agua están priorizados para el consumo humano y el combate de incendios ya activos en la zona cordillerana, resulta vital evitar el inicio de cualquier foco ígneo por causas humanas en áreas recreativas.

 

 

Desde las áreas municipales recordaron que esta medida incluye tanto el uso de fogones en zonas habilitadas como cualquier otro tipo de quema a cielo abierto. “Cuidemos entre todos nuestros bosques; la prevención es una responsabilidad compartida”, enfatizaron en el comunicado oficial.

 

 

Control y vigilancia

 

Se espera que personal de Inspección y fuerzas de seguridad realicen recorridas preventivas por ambos sectores para informar a los visitantes y asegurar el cumplimiento de la norma. Se solicita a los vecinos y turistas que, en caso de observar columnas de humo o personas incumpliendo esta prohibición, den aviso inmediato a las autoridades locales.

 

 

Esta determinación se suma a las restricciones en el uso del agua potable anunciadas anteriormente, conformando un plan integral para atravesar el periodo estival bajo las condiciones climáticas actuales.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Emergencia hídrica: prohíben el riego y realizan cortes programados
2
 La conmovedora historia de César, el hombre que cambió trabajo por una torta para el cumple de su hijo
3
 “Dentro de 15 días van a empezar a darse cortes de agua mucho más prolongados”
4
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
5
 Urgente: cierran rutas en el Parque Nacional Los Alerces por incendio activo
1
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
2
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -