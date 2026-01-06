El Municipio recuerda la prohibición de hacer fuego ante la emergencia hídrica

La Municipalidad de Esquel informa a la comunidad que está terminantemente prohibido realizar fuego, incluso en fogones, dentro de la Reserva Natural Urbana La Zeta y en la zona de Alto Río Percy.

Esta medida se enmarca en el contexto de Emergencia Hídrica que atraviesa la región, declarada por un período inicial de cuatro meses, con posibilidad de ser prorrogada, debido a la situación crítica de los recursos hídricos y al riesgo ambiental existente.

Desde el municipio se recuerda además que el uso de fuego está permitido únicamente en fogones de campings habilitados y organizados, respetando estrictamente las normativas vigentes y las indicaciones de los organismos de control.

En este sentido, se solicita a vecinos y turistas hacer un uso responsable del agua potable, priorizando el consumo humano. Se recomienda evitar el riego innecesario, así como el lavado de autos y veredas, prácticas que afectan directamente la disponibilidad del recurso hídrico.

Cabe recordar que, por ordenanza municipal, el riego domiciliario está permitido exclusivamente en los horarios de 6 a 8 y de 21 a 24 horas.

El municipio apela a la responsabilidad y al compromiso de toda la comunidad para prevenir incendios y garantizar el acceso al agua potable, en un contexto que requiere del esfuerzo conjunto de todos.