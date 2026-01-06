22°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 06 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
06 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Municipio recuerda la prohibición de hacer fuego ante la emergencia hídrica

Dentro de la Reserva Natural Urbana La Zeta y en la zona de Alto Río Percy, se solicita a vecinos y turistas hacer un uso responsable del agua potable.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel informa a la comunidad que está terminantemente prohibido realizar fuego, incluso en fogones, dentro de la Reserva Natural Urbana La Zeta y en la zona de Alto Río Percy.

 

Esta medida se enmarca en el contexto de Emergencia Hídrica que atraviesa la región, declarada por un período inicial de cuatro meses, con posibilidad de ser prorrogada, debido a la situación crítica de los recursos hídricos y al riesgo ambiental existente.

 

Desde el municipio se recuerda además que el uso de fuego está permitido únicamente en fogones de campings habilitados y organizados, respetando estrictamente las normativas vigentes y las indicaciones de los organismos de control.

 

En este sentido, se solicita a vecinos y turistas hacer un uso responsable del agua potable, priorizando el consumo humano. Se recomienda evitar el riego innecesario, así como el lavado de autos y veredas, prácticas que afectan directamente la disponibilidad del recurso hídrico.

 

Cabe recordar que, por ordenanza municipal, el riego domiciliario está permitido exclusivamente en los horarios de 6 a 8 y de 21 a 24 horas.

 

El municipio apela a la responsabilidad y al compromiso de toda la comunidad para prevenir incendios y garantizar el acceso al agua potable, en un contexto que requiere del esfuerzo conjunto de todos.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio en Puerto Patriada: Solicitan evacuar el paraje de forma inmediata
2
 Los Reyes Magos vuelven a desfilar por las calles de Esquel a caballo
3
 Cerraron Puerto Patriada por principio de incendio
4
 Denuncian graves irregularidades de una empresa de viajes estudiantiles en Esquel y Trevelin
5
 Emergencia hídrica: prohíben el riego y realizan cortes programados
1
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
2
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -