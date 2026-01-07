19°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 07 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 deportes
07 de Enero de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Insólito: un jugador festejó un gol y el árbitro le pegó una trompada

Ocurrió durante un partido de fútbol amateur de una ciudad patagónica. Fue después de un penal. Hubo una trifulca generalizada con ingreso del público a la cancha
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un jugador de un partido de futbol amateur fue agredido por el árbitro del encuentro al festejar un gol. El incidente tuvo lugar en una cancha del barrio Villa Ceferino, en Neuquén, ubicada en la intersección de Combate San Lorenzo y Ruca Choroy, durante un partido entre los equipos La Cuadra y La JarritaSegún las reconstrucciones, la situación se desató luego del cobro de un penal que generó fuertes discusiones dentro y fuera del campo de juego.

 

De acuerdo a lo informado, el arquero había atajado el primer remate, pero el árbitro ordenó repetir la ejecución. En la segunda oportunidad, el penal terminó en gol y provocó una reacción inmediata: jugadores, allegados e hinchas ingresaron al campo para reclamar y festejar, lo que elevó aún más la tensión.

 

Los videos que circularon muestran empujones, discusiones y una pelea generalizada, hasta que en medio del caos se observa al árbitro golpear a una persona. Tras la viralización de las imágenes, el árbitro involucrado dio su versión de los hechos a través de las redes sociales de su pareja. Allí sostuvo que el hombre agredido no era un jugador, sino un hincha que lo había insultado y amenazado durante todo el partido. Pero en realidad era el jugador que festejaba el gol de penal.

 

“Me decía que me iba a cagar a piñas cuando terminara el partido. Me iba a pegar si yo no le pegaba”, expresó, y pidió que se investigue antes de emitir juicios. Pese a la gravedad del episodio, hasta el momento no se habría radicado una denuncia formal en contra del árbitro.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Dentro de 15 días van a empezar a darse cortes de agua mucho más prolongados”
2
 La conmovedora historia de César, el hombre que cambió trabajo por una torta para el cumple de su hijo
3
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
4
 Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: así se ve ahora desde la ruta
5
 Urgente: cierran rutas en el Parque Nacional Los Alerces por incendio activo
1
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
2
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -