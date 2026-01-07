Insólito: un jugador festejó un gol y el árbitro le pegó una trompada

Un jugador de un partido de futbol amateur fue agredido por el árbitro del encuentro al festejar un gol. El incidente tuvo lugar en una cancha del barrio Villa Ceferino, en Neuquén, ubicada en la intersección de Combate San Lorenzo y Ruca Choroy, durante un partido entre los equipos La Cuadra y La Jarrita. Según las reconstrucciones, la situación se desató luego del cobro de un penal que generó fuertes discusiones dentro y fuera del campo de juego.

De acuerdo a lo informado, el arquero había atajado el primer remate, pero el árbitro ordenó repetir la ejecución. En la segunda oportunidad, el penal terminó en gol y provocó una reacción inmediata: jugadores, allegados e hinchas ingresaron al campo para reclamar y festejar, lo que elevó aún más la tensión.

Los videos que circularon muestran empujones, discusiones y una pelea generalizada, hasta que en medio del caos se observa al árbitro golpear a una persona. Tras la viralización de las imágenes, el árbitro involucrado dio su versión de los hechos a través de las redes sociales de su pareja. Allí sostuvo que el hombre agredido no era un jugador, sino un hincha que lo había insultado y amenazado durante todo el partido. Pero en realidad era el jugador que festejaba el gol de penal.

“Me decía que me iba a cagar a piñas cuando terminara el partido. Me iba a pegar si yo no le pegaba”, expresó, y pidió que se investigue antes de emitir juicios. Pese a la gravedad del episodio, hasta el momento no se habría radicado una denuncia formal en contra del árbitro.