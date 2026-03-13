Mily vs La Indomable: noche de Boxeo en el Gimnasio Municipal

El encuentro estelar se llevará a cabo este viernes 13 de marzo a las 21:00 horas en el Gimnasio Municipal León Camilo Catena. Yuliana "Mily" González llega a este compromiso con un registro de más de treinta peleas previas. En sus declaraciones posteriores al pesaje indicó que esta será su primera presentación en condición de local, lo que implica la presencia de su familia y público de la ciudad. Respecto a su estado actual, la boxeadora manifestó: "Bien, un poquito nerviosa, ya pasamos el pesaje, así que ahora a alimentarnos y hidratarnos bien para llegar bien a la noche". Su preparación inmediata al combate consiste en descanso e ingesta de carbohidratos. González señaló: "No hay mucho boxeo acá en Esquel y es lindo que empecemos el año peleando acá en Esquel y que se mueva un poco más el boxeo".

Por su parte, Nazarena "La Indomable" Roca representa a la ciudad de Rawson y suma veintidós peleas en su trayectoria amateur. Su entrenamiento para este cruce incluyó tres turnos diarios de trabajo físico y técnico bajo la supervisión de sus profesores. La deportista expresó: "Estoy muy ansiosa y bueno, estoy contenta de poder representar a Rawson acá en Esquel". Roca manifestó que no le importa el resultado sino ganar experiencia y que siempre se esfuerza para mejorar su versión anterior. Sobre el desarrollo de la pelea, la boxeadora de Rawson afirmó: "Vamos a hacer lo que estuvimos trabajando y que sea lo que Dios quiera".

La actividad deportiva se encuentra bajo la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo de Esquel y la Federación Chubutense. El programa de combates incluye enfrentamientos entre deportistas de Esquel, El Bolsón, Trelew y Bariloche en categorías que van desde los 56 hasta los 75 kilogramos. Los cruces para el festival son Mera contra Cruz, Ríos Soto frente a Díaz, Gómez ante Milán, Torres contra Guajardo, Llancaqueo frente a Casarosa y Nahuelquir contra Henchoz.

E.B.W.