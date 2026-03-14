Rugby: el duelo entre Esquel Rugby Club y Dina Huapi fue postergado

El Esquel Rugby Club (ERC) informó de manera oficial la postergación del encuentro de Primera División que debía disputarse este sábado 14 de marzo en la ciudad. El partido, correspondiente a la segunda fecha del torneo organizado por la Unión de Rugby de los Lagos del Sur (URLS), ha sido reprogramado para el próximo sábado 21 de marzo.

El duelo frente al equipo rionegrino de Dina Huapi Rugby Club se llevará a cabo en la cancha del club esquelense, manteniendo la localía para el conjunto dirigido técnicamente por el staff del ERC.

Preparación en curso

Desde la institución comunicaron que, a pesar del cambio de fecha, el plantel superior continúa con sus jornadas de entrenamiento habituales para llegar de la mejor forma al cruce del próximo fin de semana. "Acompañamos en estos momentos a nuestros jugadores, alentándolos en cada entrenamiento", expresaron desde el club a través de sus canales oficiales.

La reprogramación permitirá a los fanáticos del rugby local disfrutar del encuentro el próximo sábado, en una jornada donde se espera que las condiciones climáticas sean más favorables para el desarrollo del juego de contacto que distingue a este certamen regional.







M.G