Bahía Rosales mantiene su operatividad y garantiza seguridad frente al incendio en la zona de Menéndez

La situación en el Camping Bahía Rosales Organizado se mantiene estable frente al incendio forestal que afecta al sector del Lago Menéndez. Alejandro Fabián Álvarez, prestador del área, señaló que el establecimiento se encuentra a una distancia de entre 25 y 30 kilómetros del frente de fuego, lo que permite desarrollar las actividades turísticas sin riesgos directos para los visitantes. Según detalló Álvarez, el síntoma más evidente en la zona es la presencia de humo, aunque aclaró que la situación no afecta la integridad de las instalaciones ni la prestación de los servicios básicos.

Respecto a la operatividad del lugar, el prestador explicó que se encuentran trabajando para normalizar el área de servicios tras un siniestro ocurrido el pasado 26 de diciembre que afectó la estructura del quincho y el restaurante. Actualmente, el establecimiento está a la espera de las pericias de bomberos para iniciar las tareas de reconstrucción. "Estamos prestando un servicio como siempre, todo normal, esperando que venga la gente", afirmó Álvarez, remarcando que, pese a los inconvenientes materiales previos, el camping está en condiciones de recibir a la visitación.

El escenario actual ha generado una merma en la actividad debido al temor de los turistas y la consecuente caída de reservas. El prestador manifestó que el adelantamiento de los incendios en comparación con años anteriores genera incertidumbre en quienes no conocen el territorio. En este sentido, explicó que se ha brindado asistencia logística a otros concesionarios de la zona norte que fueron desalojados preventivamente. "Dimos alojamiento a la gente de otros colegas del Lago Verde que les pidieron desalojar. Ahora tienen que hacer 200 kilómetros por Cholila cuando acá tienen 20 para hacer", indicó Álvarez sobre las complicaciones en la circulación.

Por último, el reporte enfatiza que las restricciones de tránsito aplicadas por Gendarmería Nacional y Bomberos en las zonas aledañas responden exclusivamente a facilitar las maniobras de los equipos de combate. Desde el Camping Bahía Rosales reiteraron que el acceso a su sector permanece abierto y que el personal se encuentra abocado a dar tranquilidad a los huéspedes. El prestador concluyó reforzando que la zona de visitación se encuentra bajo control y que los servicios se mantienen vigentes para todos aquellos que decidan acercarse a la zona de la costa del lago.

E.B.W.