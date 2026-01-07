El Boeing 737 Fireliner llega a Chubut para combatir los incendios en la cordillera

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó el arribo del Boeing 737 Fireliner, una herramienta que resulta fundamental para enfrentar la emergencia ígnea que afecta actualmente al Parque Nacional Los Alerces y a la localidad de El Hoyo. Esta aeronave representa un salto tecnológico sin precedentes para la región, ya que se trata de uno de los tres ejemplares de su tipo operativos en todo el mundo. Durante el acto de recepción, Torres destacó la importancia de la colaboración federal, agradeciendo la disposición inmediata de la provincia de Santiago del Estero para facilitar este recurso crítico en un momento de extrema necesidad.

Por su parte, el Director de Aeronáutica santiagueño, Jorge Azar, explicó que la unidad fue adquirida con el objetivo de preservar áreas protegidas y bosques nativos de maderas duras, lo que permitió a la Argentina posicionarse a la vanguardia internacional en logística de emergencias. El avión se destaca por su versatilidad técnica, ya que permite realizar descargas de agua de forma total o secuencial, adaptándose a la creación de cortafuegos según los requerimientos del terreno montañoso. A pesar de su imponente tamaño y capacidad, Azar subrayó que el medio aéreo funciona como un soporte estratégico para la labor de los brigadistas, quienes continúan siendo el factor determinante en la extinción definitiva de las llamas.

El operativo conjunto entre Nación y Provincia busca contener con mayor eficacia el avance del fuego, especialmente en las zonas donde la cercanía de los centros urbanos de Epuyén y El Hoyo representa un riesgo inminente para la población. El Fireliner permanecerá apostado en la zona y comenzará sus vuelos de reconocimiento y ataque directo en cuanto las condiciones de visibilidad y humo permitan operar con seguridad. Este despliegue no solo refuerza la capacidad de respuesta inmediata, sino que también consolida un esquema de trabajo mancomunado entre distintos sectores del país para proteger el patrimonio natural de la Patagonia.

E.B.W.