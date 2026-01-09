Condiciones climáticas extremas: refuerzan el despliegue contra los incendios

La Provincia mantiene un despliegue integral y permanente para el combate de los incendios forestales que afectan distintas zonas de la cordillera chubutense, en un contexto de temperaturas extremas, ausencia de precipitaciones y condiciones meteorológicas adversas. En este momento, trabajan de manera coordinada más de 340 personas entre brigadistas y personal de apoyo, junto a medios terrestres y aéreos.

El Gobierno del Chubut, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), continúa desarrollando un operativo intensivo para combatir los incendios forestales que se registran en distintas áreas de la cordillera, en articulación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), organismos provinciales, fuerzas de seguridad, municipios y equipos técnicos.

Según el último informe técnico-operativo, emitido por la Unidad de Planificación del SPMF, la región atraviesa temperaturas superiores a los 32 °C, un período aproximado de un mes sin precipitaciones significativas y condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecen el comportamiento agresivo e impredecible del fuego.

Situación de los principales focos

El incendio denominado “Loma de la Chancha – El Turbio”, detectado el 1 de diciembre en una zona cercana al río El Turbio y al arroyo Jara, presenta una superficie afectada estimada de 3.000 hectáreas y se encuentra controlado en un 90 %. En el área continúan las tareas de monitoreo y control, ante la reactivación puntual de focos en sectores altos debido al incremento del viento.

Por otra parte, el foco “Lago Engaño – Río Pico”, detectado el 3 de enero, permanece controlado, con una superficie afectada de aproximadamente 4,9 hectáreas. En el lugar se realizan recorridos preventivos y tareas de enfriamiento de puntos calientes para evitar rebrotes.

En tanto, el incendio “1.ª Cantera – Puerto Patriada”, detectado el 5 de enero en cercanías de la comunidad Pulgar, continúa activo, con comportamiento variable y rápida propagación en algunos sectores, favorecida por la topografía, la disponibilidad de combustible vegetal y las condiciones meteorológicas.

Durante la última jornada se registraron focos secundarios a varios kilómetros del área inicial y, hasta el momento, se realizó una evacuación preventiva de 15 familias, además de dos autoevacuaciones, para resguardar la seguridad de los pobladores. Hasta el momento, únicamente una familia vio su vivienda afectada, y el operativo se mantiene en máxima alerta y con planificación diaria.

Amplio despliegue de recursos humanos y materiales

En el combate de los incendios trabajan más de 340 personas, entre brigadistas y personal de apoyo, pertenecientes a organismos provinciales, nacionales y municipales, fuerzas de seguridad, protección civil, bomberos voluntarios y equipos técnicos especializados.

El operativo cuenta con una importante dotación de recursos terrestres, que incluye camionetas, autobombas, camiones cisterna, maquinaria vial, drones, embarcaciones y puestos de comando, además de un esquema aéreo compuesto por helicópteros con helibalde, aviones cisterna, aviones anfibios y un avión Boeing 737 destinado al combate de incendios de gran magnitud.

En este sentido, desde el SPMF remarcaron que las acciones se desarrollan de manera coordinada, con reuniones operativas diarias encabezadas por el propio gobernador Torres para la definición de estrategias, distribución de personal y asignación de recursos.

Denuncia y prevención

Cabe recordar que el Gobierno del Chubut, en el marco de la emergencia ígnea declarada hasta el 30 de abril, habilitó dos vías de comunicación disponibles ante cualquier situación de riesgo. Por un lado, el 0800-222-38346 (FUEGO), para recibir denuncias por el delito de inicio de fuego; y por otro, mediante DINO (280 460-3466), se podrá reportar la detección de focos ígneos.

De esta manera, se solicita a la población extremar las medidas de prevención, cumplir con las restricciones vigentes y dar aviso inmediato ante cualquier indicio de humo o fuego, acciones fundamentales para evitar nuevos incendios.