16°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 09 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad INCENDIOS PNLADonacionesBrigadistasEmergencia
09 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel se une por sus brigadistas: Vecinos organizan puntos de recolección para apoyar el combate del fuego

En un gesto de solidaridad frente a la emergencia ígnea que atraviesa la región, vecinos de Esquel han puesto en marcha una red de donaciones voluntarias para asistir a los bomberos y brigadistas que combaten las llamas en primera línea.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Frente a la emergencia que atraviesa la región, la comunidad de Esquel ha vuelto a demostrar su capacidad de unión mediante una iniciativa vecinal que busca facilitar la llegada de donaciones a quienes combaten el fuego en primera línea. La propuesta surgió al observar que muchos vecinos del barrio, especialmente aquellos que se desplazan a pie, no contaban con un punto cercano para dejar sus colaboraciones. Ante esta situación, un grupo de voluntarios decidió poner a disposición sus hogares y vehículos, ofreciéndose incluso a retirar las donaciones por los domicilios para asegurar que la ayuda llegue rápidamente a manos de bomberos y brigadistas.

 

El pedido de colaboración se centra en elementos esenciales para la labor diaria y el bienestar físico de los combatientes. Se solicita a la comunidad el aporte de agua mineral, frutas y herramientas de trabajo, así como también insumos médicos específicos entre los que se destacan vendas para los pies y cremas para quemaduras. Además, la campaña incluye la recolección de alimento para los animales afectados por los incendios. Los organizadores recalcan que, aunque la situación económica actual es difícil para todos, cualquier aporte mínimo es valioso para sostener el esfuerzo de quienes consideran los "héroes de la Patagonia".

 

A pesar de que la recepción inicial ha sido positiva, la urgencia de mantener el flujo de donaciones es alta debido al pronóstico de días marcados por el intenso calor y los fuertes vientos, factores que complican las tareas en el terreno. La iniciativa resalta la particular cultura de solidaridad de Esquel, donde cada verano la población se prepara para acompañar desde el lugar que puede, ya sea poniendo un auto a disposición o aportando suministros básicos. Esta red de contención ciudadana se vuelve fundamental cuando los recursos son escasos y la necesidad de respuesta inmediata apremia.

 

Las donaciones son recibidas en la Pañalera Félix, en Av. Holdich 81. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio PNLA: así avanzó el fuego
2
 Rubén Álvarez: "Un litro de agua para regar el pasto es un litro que le falta a un vecino para tomar"
3
 Esquel despliega un operativo integral de asistencia por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces
4
 Se quitó la vida después de ser violada y cuatro años después, aún espera justicia
5
 El avance del fuego dejó sin servicios a la Comarca Andina
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -