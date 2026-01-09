Esquel se une por sus brigadistas: Vecinos organizan puntos de recolección para apoyar el combate del fuego

Frente a la emergencia que atraviesa la región, la comunidad de Esquel ha vuelto a demostrar su capacidad de unión mediante una iniciativa vecinal que busca facilitar la llegada de donaciones a quienes combaten el fuego en primera línea. La propuesta surgió al observar que muchos vecinos del barrio, especialmente aquellos que se desplazan a pie, no contaban con un punto cercano para dejar sus colaboraciones. Ante esta situación, un grupo de voluntarios decidió poner a disposición sus hogares y vehículos, ofreciéndose incluso a retirar las donaciones por los domicilios para asegurar que la ayuda llegue rápidamente a manos de bomberos y brigadistas.

El pedido de colaboración se centra en elementos esenciales para la labor diaria y el bienestar físico de los combatientes. Se solicita a la comunidad el aporte de agua mineral, frutas y herramientas de trabajo, así como también insumos médicos específicos entre los que se destacan vendas para los pies y cremas para quemaduras. Además, la campaña incluye la recolección de alimento para los animales afectados por los incendios. Los organizadores recalcan que, aunque la situación económica actual es difícil para todos, cualquier aporte mínimo es valioso para sostener el esfuerzo de quienes consideran los "héroes de la Patagonia".

A pesar de que la recepción inicial ha sido positiva, la urgencia de mantener el flujo de donaciones es alta debido al pronóstico de días marcados por el intenso calor y los fuertes vientos, factores que complican las tareas en el terreno. La iniciativa resalta la particular cultura de solidaridad de Esquel, donde cada verano la población se prepara para acompañar desde el lugar que puede, ya sea poniendo un auto a disposición o aportando suministros básicos. Esta red de contención ciudadana se vuelve fundamental cuando los recursos son escasos y la necesidad de respuesta inmediata apremia.

Las donaciones son recibidas en la Pañalera Félix, en Av. Holdich 81.