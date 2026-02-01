Torres encabezó el acto por el 122° aniversario de Gastre

En el marco del 122° aniversario de Gastre, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este sábado el acto oficial en la plaza central José de San Martín, donde se llevó a cabo la firma de actas y convenios destinados al mejoramiento integral de la infraestructura urbana, vial y habitacional de la localidad. La jornada culminó con un almuerzo popular en el Gimnasio de la comuna.

Acompañaron al mandatario el intendente local, Marcelo Aranda; el ministro de Producción, Juan Manuel Pavón; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Guillermo Espada James; la subsecretaria de Instituciones Educativas del Ministerio de Educación, Adriana Di Sarli; y funcionarios del Gabinete provincial.

Hermanamiento entre los pueblos

Durante su discurso, Torres sostuvo que “estamos atravesando una situación difícil, en la que muchos chubutenses de la cordillera perdieron absolutamente todo: sus viviendas, sus animales y el fruto de su trabajo”, y señaló que “son vecinos que están angustiados, pero también convencidos de salir adelante y de reconstruir la Comarca”.

“En un momento donde hay tantas peleas y donde muchas veces se discuten cuestiones sin sentido, Chubut es la muestra de que en la adversidad estamos todos juntos. En esto son fundamentales la solidaridad de nuestros pueblos y de toda la Argentina, porque hoy tenemos a todas las provincias apoyándonos para dar una pelea muy difícil contra el fuego, que no distingue colores partidarios, religiones ni jurisdicciones”, expresó.

En ese marco, destacó que “ese mismo hermanamiento que demostramos en Chubut lo llevamos adelante sin prestar atención a quienes pretenden hacer oportunismo político con la desgracia de muchas familias”, y advirtió que “estamos hablando de un verdadero ecocidio de miles de hectáreas de bosques nativos, que también son patrimonio de toda la humanidad”.

Dar respuesta a los chubutenses

Por otra parte, el mandatario sostuvo que “gobernar hoy implica enormes desafíos, con un contexto económico complejo, una baja considerable de la coparticipación nacional y un escenario recesivo”, y afirmó que “es en estos momentos donde tiene que florecer lo mejor de nuestros líderes y de nuestra sociedad”.

“Administrar bien el esfuerzo de los contribuyentes es lo que permite que las cosas sucedan y que se pueda dar respuesta”, señaló, subrayando que “esa respuesta tiene que estar orientada, primero que nada, a los chubutenses que se levantan todos los días para trabajar, que hacen Patria y defienden lo nuestro”.

En ese sentido, el Gobernador advirtió que “no vamos a permitir que nadie se aproveche de una tragedia para sacar ventajas”, y aseguró que “vamos a ser firmes en la defensa del orden, la legalidad y los derechos de quienes cumplen”.

Unidos y con la frente en alto

“Hoy es un aniversario que nos encuentra unidos, como todos los años, pero ese compromiso tiene que renovarse todos los días, trabajando para que nuestros pueblos tengan igualdad de oportunidades”, concluyó Torres, destacando el rol de los intendentes de la Meseta y el acompañamiento de las comunidades de la región.

Obras de infraestructura y viviendas

Durante el acto, el Gobernador y el intendente Marcelo Aranda firmaron un acta compromiso para la ejecución de la obra de red de gas y conexiones domiciliarias en viviendas de la localidad, que será llevada adelante por el IPVyDU.

Asimismo, se rubricó el acta para la construcción de cinco viviendas en la comuna, en respuesta a la demanda habitacional de la comunidad.

De igual manera, Torres firmó un convenio entre la Provincia, la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y la Comuna de Gastre para la ejecución de tres perforaciones de agua, que mejorarán sustancialmente el suministro del recurso a nivel local.

Finalmente, el mandatario encabezó la rúbrica del convenio para la construcción de cordones cuneta en distintas arterias de la localidad, obra que será ejecutada por la Administración de Vialidad Provincial.

R.G.