El 25 de febrero se inaugurará una parte de la Plaza del Cielo

La Municipalidad de Esquel continúa con los trabajos de puesta en valor de la Plaza del Cielo, un espacio público emblemático de la ciudad que será inaugurado en su primera etapa el próximo 25 de febrero, en el marco del aniversario de Esquel.

La subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, explicó que actualmente se están realizando distintas intervenciones en varias áreas del municipio, con foco en este nuevo espacio público de carácter astronómico, pensado especialmente para la observación del cielo.

Entre los trabajos en ejecución se destacan las tareas sobre el solado de la plaza y la futura instalación eléctrica completa, que permitirá incorporar nueva luminaria, especialmente en el sector de juegos. Además, se realizará el recambio de las luminarias existentes por otras que iluminen hacia abajo, con el objetivo de evitar la contaminación lumínica, respetando la temática astronómica del lugar.

Lemir detalló que en los próximos días llegará el equipamiento para la instalación de los nuevos juegos, que incluirán también pisos de goma, adecuados para ese sector. Paralelamente, se avanzó en la construcción de cercos de canteros, donde se implantará una comunidad vegetal diversa, compuesta por plantas producidas del vivero municipal.

El proyecto contempla además la colocación de cartelería específica y un fuerte componente cultural. En articulación con la Dirección de Cultura, se trabaja en un gran muro que albergará una exposición artística, acompañado por luminarias diseñadas especialmente para resaltar las obras.

En el anfiteatro de la plaza también se están realizando mejoras estructurales, y se confirmó que todo el patrimonio existente será respetado, incluyendo un mural ya realizado, que será restaurado en una etapa posterior.

Si bien la inauguración de la primera etapa está prevista para febrero, Lemir aclaró que se trata de un proyecto integral que tendrá continuidad a lo largo de 2026, avanzando progresivamente hasta concretar la plaza en su totalidad. En ese sentido, destacó la colaboración y el acompañamiento de Néstor Camino, quien aporta su experiencia para materializar el sueño original con el que fue concebida la Plaza del Cielo.

La primera etapa del renovado espacio podrá disfrutarse a partir del 25 de febrero, como parte de las celebraciones por un nuevo aniversario de la ciudad.