Domingo 01 de Febrero de 2026
RED43 sociedad El Turbio
01 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Incendio contenido en El Turbio tras un operativo conjunto con apoyo aéreo

El foco ígneo se originó el sábado por la mañana en la margen norte del río Turbio. Se detectaron seis focos activos y el fuego fue contenido gracias al trabajo coordinado de brigadistas y medios aéreos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un incendio forestal registrado en la zona de El Turbio fue contenido tras un operativo desplegado desde la mañana del sábado 31 de enero, según informó el Parque Nacional Lago Puelo en el Parte N°1 emitido este domingo 1 de febrero a las 13 horas.

 


El aviso del foco se recibió a las 7:46 horas en la margen norte del río Turbio, en cercanías de la confluencia con el arroyo Jara. Personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF–AFE) realizó un sobrevuelo de observación que permitió confirmar el incidente y detectar un total de seis focos activos.

 


Dado que el incendio se desarrolló en jurisdicción provincial y en un contexto regional marcado por incendios de gran magnitud, con gran parte de los recursos desplegados en otros frentes, se solicitó colaboración al Parque Nacional Lago Puelo para reforzar el operativo.

 


Durante la jornada del sábado ingresaron helitransportados 14 combatientes del Parque Nacional Lago Puelo, quienes realizaron fajas de contención, tareas de enfriamiento, mejora del helipunto y trabajo directo sobre el foco de mayor actividad.

 

Además, cinco agentes brindaron apoyo al operativo. En el combate aéreo intervinieron dos aviones anfibios y un helicóptero con helibalde, provistos por el SNMF–AFE. Este domingo se sumaron al operativo siete combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y otros 15 brigadistas del Parque Nacional Lago Puelo, quienes continúan con las tareas de construcción de fajas y enfriamiento de los focos para consolidar la contención del incendio.

 

 

R.G.

 

