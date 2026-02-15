Chubut encabezará reclamo ante Nación por la situación de PAMI





Con el propósito de unificar la postura ante Nación por la situación de PAMI, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, convocó a las provincias patagónicas a una reunión que se concretará en los próximos días.

La iniciativa fue confirmada por la secretaria de Salud, Denise Acosta, luego de mantener una reunión en Puerto Madryn con referentes de Adultos Mayores, el Programa de Salud de la Tercera Edad (PROSATE) de la provincia, autoridades de la delegación local de PAMI, y representantes municipales.

En ese sentido, Chubut impulsó un encuentro con los titulares de las carteras sanitarias provinciales de la región, que se llevará a cabo la próxima semana, con el objetivo de unificar los reclamos que se plantearán ante el Gobierno Nacional, en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA).

Se hará hincapié en la situación de PAMI, los atrasos en los pagos a los prestadores, y las consecuencias que esto genera en la atención sanitaria de los adultos mayores en todas las provincias patagónicas.

Cabe destacar que, con el fin de destrabar la situación, el Gobierno del Chubut afrontó los pagos destinados a los médicos cabecera, para que se pueda mantener la regularidad en las prestaciones.

*Encuentro patagónico*

Durante la reunión se analizará la situación de PAMI en cada una de las provincias, y se acordará una postura unificada que será expuesta ante el ministro de Salud de la Nación en el próximo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), previsto para el 23 de febrero.

En esa línea, se llevará un mismo planteo con respecto a los aranceles de PAMI en la Patagonia, y en referencia a otros cuestionamientos al funcionamiento de la obra social nacional.