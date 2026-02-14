18°
Esquel, Argentina
Sabado 14 de Febrero de 2026
14 de Febrero de 2026
Iris Ernestina Zarate QEPD

Ha dejado de existir en Esquel, la Sra.Iris Ernestina Zarate, a la edad de 63 años.Su desaparición física enluta a las familias Zarate, Álvarez, Barale y otros.Sus restos serán velados en Gobernador Costa.SL
