La obra de Gigli vuelve al presente gracias al libro "Nieto de artista"

Agustín Gigli, es un jubilado docente: “trabajé en Esquel durante 26 años”, explica, pero paralelamente a eso y en los últimos años, dio forma a un libro que revitaliza la historia de su abuelo, artista plástico, pintor y escultor.



El libro “Nieto de artista” reconstruye la obra de Lorenzo Gigli, italiano en Argentina conectado por su búsqueda artística en el siglo pasado: “En el libro intento compartir algunas anécdotas o situaciones de vida no mías, ni de mi abuelo, sino más relacionadas con obras. Siempre me intrigó, qué ha pasado con las obras de mi abuelo, que ya llevan más de 100 años algunas”.



Lorenzo Gigli nació en Italia y vino a estudiar a la Argentina Bellas Artes: “Cuando se gradúa, vuelve un periodo a Italia, donde hace muchas obras. En el año 1930, vuelve a la Argentina y queda acá hasta su muerte, en 1983, se quedan en la Argentina. Entonces, es una combinación de trabajo artístico en Italia y en Argentina, en Buenos Aires. Se realizó una exposición personal de él en el Bellas Artes, en Buenos Aires, pero también participó dos veces de la Bienal de Venecia, ganando premios en la Bienal, en 1928 y 1930”.



Del reconocimiento en su época, al olvido del tiempo de más de 700 obras: “Hoy las nuevas generaciones no lo conocen. La tarea del libro es tratar de llegar a estas nuevas generaciones. Se complementa el libro con la base de datos que fui construyendo, que está en internet, disponible para todos, que es en la dirección, la pueden encontrar en la dirección lorenzogigli.org”.



La primera presentación será en Cofradía Arte Sur: “El espacio de Claudio Dalcó y Marta Sottile, dos artistas plásticos que tuvieron toda su labor acá. El jueves 19 de febrero a las 20 horas y vamos a continuar, van a ser tres días, el viernes y el sábado también va a estar abierto el espacio como muestra de obras de Lorenzo Gigli, y el sábado cerraremos con una charla, taller, si se quiere, compartiendo experiencias en este trabajo de los archivos, tanto el de mi abuelo, de Lorenzo Gigli, como el de Marta Sottile, que están realizando Claudio y otra gente ahí en el espacio”.



El camino del libro recién empieza: “La idea es presentarlo en los museos que poseen obras de él. Ya estoy en comunicación con varios en los museos de La Plata, el Pettoruti, en Santa Fe, el Museo de Paraná, es una situación de ahogo presupuestario, de crisis en todo lo que es los museos, entonces, bueno, un poco se dificulta, veremos de ir recorriendo los museos como agradecimiento también del cuidado que hacen de las obras que tienen, de la difusión que hacen, eso, colaborar un poquito con una actividad como la presentación de un libro”.



SL

