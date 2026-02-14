Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá

Se esperaba un salto de esta magnitud, es que Olivia Conesa tiene un talento tal que será difícil contenerla en Esquel. Es una atleta de primerísimo nivel y lo demuestra en cada competencia en la que participa.

Y este año arrancó con una noticia que conmueve a todos. La Confederación Argentina de Atletismo la designó como una de las integrantes del equipo Nacional que participará en los próximos Juegos de la Juventud que tendrá lugar, desde el 22 al 25 de abril, en Panamá

La atleta de Esquel, que pertenece al Club Independiente Deportivo y que está a cargo de la profesora Adriana Garzón, deberá viajar con la delegación argentina el próximo 19 de abril hacia centro américa lugar donde se llevarán a cabo los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

La atleta, de tan solo 16 años, participará en las pruebas de 100 y 200 metros llanos y las postas 4 x 100 y 4 x 400 metros, según lo destaca el Boletín Informativo N° 10/26 de la Confederación Argentina de Atletismo.

“Luego de haber finalizado el evaluativo realizado los días 7 y 8 de febrero en la ciudad de Mar del Plata, cumpliendo las pautas detalladas en el boletín N° 57/25 designación de equipos Nacionales, la Confederación Argentina de Atletismo tiene el agrado de informar la conformación del equipo nacional que participará en los IV° Juegos Suramericanos de la Juventud, a celebrarse en la ciudad de Panamá entre el 22 y el 25 de abril de 2026, en representación del Comité Olímpico Argentino”, expresa el comunicado oficial.

“Tras la evaluación de las marcas obtenidas en el torneo selectivo y considerando el estado de forma de cada uno de los atletas del preequipo (lista larga), la delegación nacional estará presente cumpliendo la cobertura de plazas asignadas por el Comité Olímpico Argentino (22), precisa la misiva.

La competencia se desarrollará bajo las reglas de World Athletics (WA) 2025 en dos escenarios principales: el Estadio Rommel Fernández para las pruebas de pista y saltos, y el Centro de Alto Rendimiento de Pan Deportes para los lanzamientos.

“La designación de este equipo es el resultado de un proceso de evaluación riguroso, donde no solo se han tenido en cuenta las marcas técnicas, sino también la constancia y el crecimiento de cada joven atleta. Somos conscientes de que detrás de cada registro hay un esfuerzo compartido: por ello, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a las familias, pilares fundamentales en el acompañamiento diario, y a los entrenadores, quienes con profesionalismo guían el desarrollo de estos talentos.

Como así también a las instituciones de base (Clubes) y federativas de los distintos lugares del país”, remarcó el boletín de CADA.

“Participar en los Juegos Suramericanos de la Juventud representa para estos 22 atletas el inicio de un camino de representatividad nacional. Es la oportunidad de comenzar a escribir su propia historia en el alto rendimiento, buscando no solo resultados deportivos, sino el reconocimiento basado en los valores de la excelencia, el respeto y la superación constante que el atletismo exige”, enfatizó la comunicación.