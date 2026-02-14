19°
Sabado 14 de Febrero de 2026
14 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Volvió el carnaval a Esquel

Desde las 17 hs hasta la noche, frente a Biblioteca Tolkeyen.
Por Redacción Red43

La Biblioteca Tolkeyen, junto a las asociaciones Barriales 28 de Junio, Valle Chico y Badén, hoy se celebrará el carnaval en la calle Malvinas Argentinas.

 

Frente a la biblioteca, Mel Aguirre detalló cómo se vivirá la jornada el sábado 14: “A las 16:30 estamos haciendo unas llamadas por el barrio con las murgas Patrimonio que Invitan, La Convenida y la 5001. A partir de las 17:00 comienzan las presentaciones de escenario y el desfile, donde se han sumado grupos de danza, clubes y personas que tienen ganas de recuperar las calles para el carnaval”. Además, adelantó que el escenario contará con bandas de folclore y cumbia, brindando un marco variado a la fiesta.

 

La grilla:

 

