10 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado

El siniestro fue atribuido al uso de un artefacto eléctrico, en el cuarto piso del Senado.
Por Redacción Red43

Una pava eléctrica habría provocado un incendio este lunes por la mañana en el despacho de la senadora Andrea Cristina del PRO, ubicado en el cuarto piso del Palacio Legislativo del Senado de la Nación. Autoridades confirmaron que el recinto fue totalmente consumido por las llamas, aunque el incidente fue rápidamente controlado por el cuerpo de bomberos de la Policía Federal.

 

Fuentes parlamentarias señalaron que el resto del edificio no sufrió ningún daño y que la intervención de los bomberos evitó una propagación mayor del fuego. El despacho de la legisladora por Chubut fue el único afectado por el incidente.

 

Mientras tanto, el funcionamiento habitual del Senado continúa, con el debate sobre la Reforma Laboral previsto para desarrollarse según lo agendado en la Cámara Alta.

 

SL

 

