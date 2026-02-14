Tierras fiscales: el municipio sorteará 120 lotes con servicios, destinados a gremios y vecinos inscriptos

El intendente Matías Taccetta encabezó una reunión informativa con sindicatos y gremios de la ciudad para comunicar los detalles del próximo sorteo de 120 lotes con servicios, en el marco de los 120 años de la ciudad.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario general de Intendencia, Juan Ripa, y el gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, Iván Pereira. Durante el encuentro se brindaron precisiones sobre la modalidad de acceso y los requisitos establecidos para participar.

En esta oportunidad, se informó que 60 lotes estarán destinados a afiliados de los gremios locales y otros 60 lotes serán para vecinos que se encuentren inscriptos en el registro de Tierras Fiscales del municipio y cumplan con las condiciones vigentes.

Formaron parte de la reunión representantes de los sindicatos La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Sitravich, Satsaid, Fatpren, Soeme, Camioneros, ATE y Foecyt. En ese marco, se acordó que cada sindicato presentará una nota con un listado de afiliados que reúnan los requisitos establecidos, entre ellos no contar con propiedades, acreditar residencia en la ciudad, presentar recibo de sueldo, desempeñarse en relación de dependencia o como monotributista y no figurar como deudor alimentante moroso, entre otros.

Asimismo, las autoridades municipales informaron sobre las obras ejecutadas y en ejecución en Valle Chico, sector donde se encuentran ubicados los 120 lotes. Se detallaron los avances en la red de agua y gas, la apertura de calles, trabajos de drenaje y compactación de terrenos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para los futuros adjudicatarios.

En esta primera etapa se sortearán 60 lotes que ya cuentan con servicios. A partir del recupero de las cuotas de quienes resulten beneficiados, se avanzará con las obras necesarias para dotar de servicios a los restantes terrenos.

“Hace años se entregaron lotes que hasta el día de hoy no tienen servicios. Nosotros queremos comprometernos a brindar lotes y que los vecinos cuenten con un espacio digno para construir”, expresó Taccetta.

“Decidimos hacer lo que nunca se hizo y solucionar los problemas de la gente”, agregó el intendente, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso a la tierra y el desarrollo ordenado y planificado de la ciudad.