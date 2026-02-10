Nieve de verano en el Cerro 21

10 de Febrero de 2026
El temporal anunciado sigue dando sorpresas.
Para los incrédulos de la nieve en verano, primero llegaron los videos desde El Bolsón, y entre las nubes de agua en Esquel, llegaron registros de una copiosa lluvia en el PNLA.
Y al mediodía, es el Cerro 21 quien muestra el blanco de nieves caídas en sus cumbres.
Ver las patrullas de bomberos empapadas de lluvia, y las cumbres frías, nevadas y llovidas, con pronostico que el temporal siga durante todo el día e incluso mañana, da esperanza frente a los largos incendios y la sequía que afecta toda la cordillera.
SL
