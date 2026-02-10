Nieve de verano en el Cerro 21

El temporal anunciado sigue dando sorpresas.

Para los incrédulos de la nieve en verano, primero llegaron los videos desde El Bolsón, y entre las nubes de agua en Esquel, llegaron registros de una copiosa lluvia en el PNLA.

Y al mediodía, es el Cerro 21 quien muestra el blanco de nieves caídas en sus cumbres.

Ver las patrullas de bomberos empapadas de lluvia, y las cumbres frías, nevadas y llovidas, con pronostico que el temporal siga durante todo el día e incluso mañana, da esperanza frente a los largos incendios y la sequía que afecta toda la cordillera.

SL