Martes 10 de Febrero de 2026
10 de Febrero de 2026
Nieve de verano en el Cerro 21

Más postales del alivio. Llueve en Esquel y en el PNLA. ¿Seguirán las buenas noticias frente a los incendios de la región?
El temporal anunciado sigue dando sorpresas.

 

Para los incrédulos de la nieve en verano, primero llegaron los videos desde El Bolsón, y entre las nubes de agua en Esquel, llegaron registros de una copiosa lluvia en el PNLA.

 

Y al mediodía, es el Cerro 21 quien muestra el blanco de nieves caídas en sus cumbres.

 

Ver las patrullas de bomberos empapadas de lluvia, y las cumbres frías, nevadas y llovidas, con pronostico que el temporal siga durante todo el día e incluso mañana, da esperanza frente a los largos incendios y la sequía que afecta toda la cordillera.

 

SL

 

