Miércoles 18 de Febrero de 2026
18 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Jueves sin actividad: qué gremios paran y cómo funcionará el transporte

¿Cómo te afecta el paro nacional? No habrá colectivos, trenes ni vuelos en todo el país. Los gremios rechazan la reforma laboral y el Gobierno anunció que descontará el día a los estatales que se sumen a la protesta.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Confederación General del Trabajo (CGT) lleva adelante este jueves 19 de febrero su cuarta huelga general contra el gobierno de Javier Milei. Bajo la consigna de frenar el proyecto de ley oficialista en el Congreso, los principales sindicatos del país confirmaron un cese de tareas por 24 horas, sin movilización a las calles.

 

Cronograma de servicios afectados

 

Colectivos, Trenes y Subtes: La adhesión es total. La UTA, La Fraternidad y Metrodelegados confirmaron que no habrá servicio desde la medianoche hasta el final del día, paralizando el traslado de millones de personas.

 

Vuelos: Los gremios aeronáuticos (APLA) se pliegan a la medida, lo que genera cancelaciones masivas en vuelos de cabotaje e internacionales.

 

Bancos: La Bancaria anunció que no habrá atención presencial en ninguna entidad del país; solo se podrán realizar operaciones vía home banking y cajeros.

 

Recolección de residuos: El gremio de Camioneros no prestará servicio de recolección, correo ni transporte de cargas pesadas.

 

Administración Pública: ATE y UPCN se suman a la huelga. El Gobierno Nacional advirtió que descontará el día a los trabajadores estatales que no concurran a sus puestos.

 

Salud y Educación: Los gremios docentes se adhieren al paro. En los hospitales y clínicas privadas, la atención se limitará exclusivamente a guardias mínimas y urgencias.

 

Comercio y Gastronomía

 

Si bien los sindicatos de Comercio y Gastronómicos (UTHGRA) apoyan la huelga, la apertura de los locales estará supeditada a que los trabajadores puedan llegar por sus propios medios ante la falta de transporte público.





