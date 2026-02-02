Choque en Ruta 40: Un motociclista resultó herido

El accidente de tránsito se registró en la noche del sábado sobre la Ruta Nacional N° 40, en el ingreso a El Hoyo por Islas Malvinas, donde se produjo una colisión entre un vehículo y una motocicleta.

De acuerdo a la información brindada por Bomberos Voluntarios de El Hoyo, el hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas.

Al arribo de los bomberos, personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) se encontraba realizando tareas de seguridad y ordenamiento del tránsito. Los efectivos procedieron a asistir al motociclista, quien luego fue trasladado al hospital local para su evaluación y atención médica.

Según el parte oficial, el otro vehículo involucrado no se encontraba en el lugar al momento de la intervención.

O.P.