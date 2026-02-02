Fiesta Nacional de la Fruta Fina: Yoel Hernández y una canción homenaje que conmovió

La 38ª Fiesta Nacional de la Fruta Fina quedará marcada como una de las ediciones más emotivas e históricas de El Hoyo. Con la solidaridad como eje central, el evento no solo celebró la identidad cultural de la Comarca Andina, sino que también permitió recaudar fondos para acompañar a 73 familias de El Hoyo, Epuyén y Cholila que perdieron sus viviendas durante el incendio del verano.

En ese marco, uno de los momentos más conmovedores se vivió durante la segunda noche, cuando el cantautor maitenero Yoel Hernández subió al escenario principal y presentó un tema en homenaje y apoyo a los damnificados por el fuego.

La interpretación, que quedó registrada en video y acompaña esta nota, generó un fuerte aplauso del público y se convirtió en uno de los instantes más sentidos de la Fiesta. La presentación de Yoel Hernández tuvo un fuerte anclaje territorial y emocional, y resonó con especial fuerza en un contexto atravesado por la reconstrucción y la esperanza. La música se transformó así en un puente directo entre el escenario y las familias que atraviesan uno de los momentos más difíciles de los últimos años.

Por otro lado, en su repertorio también sonó "Aunque pase el tiempo", un tema que en el que tuvo gran interacción con el resto de los miembros de su banda y con el público, generando un ambiente divertido y participativo.

Tres noches, más de 35 bandas

A lo largo de las tres jornadas, más de 35 bandas y artistas pasaron por el escenario central, con el objetivo de dar impulso a la temporada turística y sumar al fin solidario del evento. En la segunda noche, además de Yoel Hernández, formaron parte de la grilla: Folkeados, Los Patagónicos, Ballet Fogón del Sur, Yoselin Cayú, Ballet El Renacer, Nelson Ávalos, La Roca, Fátima y la Fuerza Sureña, Rauly Carabajal y La 24/7 del Sur.

Gastronomía, artesanos y gran participación

La Fiesta contó con unos 100 puestos gastronómicos y de artesanos. El sábado se desarrolló además el tradicional Día sin Alcohol, que se conmemora cada año el último fin de semana de enero.

En paralelo, el Telebingo alcanzó un récord de participación, lo que permitirá asistir a las familias afectadas por los incendios, y también acompañar a brigadistas, bomberos voluntarios y organizaciones que trabajan en la prevención y el combate del fuego.

Concurso de hacheros y actividades

Durante la Fiesta también se entregaron los premios del tradicional concurso de hacheros. En la categoría hacheras, el primer puesto fue para Andrea Henríquez, seguida por Nancy Monsalbe y Milagros Henríquez. Entre los hacheros, el ganador fue Daniel Monsalbe, con Antonio Oyarzo en segundo lugar y José Quijada en el tercero.

Las noches se completaron con juegos inflables para las infancias, sorteos y actividades recreativas, en un clima que acompañó cada jornada.

Aporte para la reconstrucción

Desde la Municipalidad de El Hoyo informaron que lo recaudado permitirá avanzar en la construcción de las viviendas anunciadas por el gobernador Ignacio Torres, con la intención de que puedan entregarse equipadas gracias al aporte solidario de miles de personas.

La 38ª Fiesta Nacional de la Fruta Fina demostró que, en la Comarca Andina, la cultura, la música y la comunidad pueden transformarse en una herramienta concreta de ayuda. Y la canción de Yoel Hernández resume ese espíritu: cuando el fuego arrasa, la solidaridad vuelve a encender la esperanza.

