Lunes 02 de Febrero de 2026
El Hoyo incendio Vertedero
02 de Febrero de 2026
comarca-andina
Por Redacción Red43

Incendio en pastizales cerca del vertedero: Fuego bajo líneas eléctricas

El incendio ocurrió en inmediaciones del vertedero municipal y fue extinguido por Bomberos de El Hoyo.
Por Redacción Red43

Un incipiente incendio en pastizales fue controlado durante la noche del 1 de febrero en El Hoyo, en un sector sensible por su cercanía al vertedero municipal y al tendido eléctrico. La respuesta de Bomberos Voluntarios permitió evitar la propagación del fuego, en un contexto atravesado por la emergencia ígnea.

 

Según el parte oficial, minutos antes de la medianoche se recibió una denuncia por un foco ígneo en el barrio Catarata.

 

Fuego bajo líneas eléctricas

 

Al arribar, el personal constató que se trataba de un incendio de pastizales debajo del tendido eléctrico, una situación de alto riesgo por la posibilidad de descargas y la rápida expansión del fuego. Los bomberos procedieron al enfriamiento y posterior extinción, logrando contener el foco y evitar que avanzara hacia áreas cercanas.

 

 

La intervención fue puntual, pero se dio en un escenario complejo: parte del personal de la institución se encuentra afectado a tareas de apoyo en el foco activo próximo a la Ruta Provincial N° 71, lo que implica un despliegue permanente de recursos y equipos.

 

Emergencia y prevención

 

Desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo remarcaron que el episodio ocurre en medio de una situación crítica por incendios en la cordillera chubutense, donde cualquier foco, por pequeño que sea, puede escalar rápidamente si no se actúa a tiempo.

 

En ese marco, se recordó que ante incendios vinculados a instalaciones eléctricas, no se debe intervenir y hay que mantener distancia.

 

 

Dónde avisar ante humo o fuego

 

Además, reiteraron la importancia de dar aviso inmediato ante la presencia de humo o fuego, incluso si el foco parece menor. Los canales habilitados son: Bomberos: 100 o Brigada de Incendios: 105 o 4471 914

 

 

 

O.P.

 

