02 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Muestra colectiva 8M: La Subsecretaría de Cultura convoca a mujeres y disidencias

La recepción de obras se realizará del 9 de febrero al 2 de marzo. Los detalles.
La Subsecretaría de Cultura convoca a mujeres y disidencias a presentar obras de todas las disciplinas (artes visuales, artes escénicas, danza, teatro, música, poesía) para conformar la muestra colectiva del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
Invitamos a priorizar la temática en torno al trabajo de mujeres y disidencias, en el más amplio de los términos, aunque no será excluyente al momento de la selección.

 

Este evento tendrá lugar durante todo el mes de marzo en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, proponiendo presentaciones durante los fines de semana a la par de la muestra fija que estará instalada en el Salón Griselda Cea.

 

La recepción de obras se realizará del 9 de febrero al 2 de marzo de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

Formulario de inscripción: AQUÍ.

 

SL

 

 

