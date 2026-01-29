17°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 29 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelAniversario
29 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Al ritmo del cuarteto: Q’ Lokura confirmó show en el aniversario de Esquel

El popular grupo cordobés será el encargado de ponerle música a los festejos por los 120 años de la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El grupo de cuarteto cordobés Q’ Lokura confirmó oficialmente que formará parte de los festejos por el 120 aniversario de Esquel. El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde la banda informó que será la encargada de ponerle ritmo y alegría a una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

 

La confirmación llega luego de que, en un primer momento, circularan versiones sobre la posible participación de otra banda en el evento central. Sin embargo, fue el propio grupo quien despejó las dudas y ratificó su presencia en el aniversario de Esquel.

 

De esta manera, Q’ Lokura se suma a la grilla artística de los festejos y promete un show convocante para celebrar los 120 años de la ciudad al ritmo del cuarteto.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mesal: El nuevo bistró que apuesta al vecino de Esquel con producción propia
2
 "Dormís Acá", una alternativa distinta para alojarse y conocer Esquel
3
 Una pareja fue a un hotel a pasar una tarde de pasión, pero todo acabó de la peor manera
4
 "Atravesamos las llamas para no morir": el crudo relato de una familia cercada por el fuego en Cholila
5
 Cholila declaró el "Estado de Catástrofe" ante el avance implacable del fuego
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
5
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -