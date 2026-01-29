Al ritmo del cuarteto: Q’ Lokura confirmó show en el aniversario de Esquel

El grupo de cuarteto cordobés Q’ Lokura confirmó oficialmente que formará parte de los festejos por el 120 aniversario de Esquel. El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde la banda informó que será la encargada de ponerle ritmo y alegría a una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

La confirmación llega luego de que, en un primer momento, circularan versiones sobre la posible participación de otra banda en el evento central. Sin embargo, fue el propio grupo quien despejó las dudas y ratificó su presencia en el aniversario de Esquel.

De esta manera, Q’ Lokura se suma a la grilla artística de los festejos y promete un show convocante para celebrar los 120 años de la ciudad al ritmo del cuarteto.

R.G.