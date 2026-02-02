Jeremías Castro presenta un disco basado en poesías de su madre

Jeremías Castro es un músico de la ciudad de Esquel que hace 2 años vive en Córdoba, desde donde grabó su primer disco solista, basado en textos de su madre, Julieta Alejandra Sierra.

“Pasé al tercer año del profesorado de música, además de tocar tanto en eventos, en shows, con distintas bandas, como también como profesor en una academia de música”.



“Volver a ser semilla” es su primer disco con nombre propio: “Volver a las raíces, volver a crear algo nuevo, que hace mucho que no hacía, que son temas propios, y el disco lo arranqué en septiembre, y las letras son letras de mi mamá”.



El dialogo familiar hecho obra artística: “a la distancia mi mamá me iba mandando fotos de las letras, de las poesías, mejor dicho, y yo les iba poniendo música arriba. Mi mamá tenía un pasado de escribir, que después por mucho tiempo no lo hizo más, y un día me mandó uno, y a ella también le gustó la idea”.



Junto al apoyo de la familia, también los amigos músicos que se sumaron en la grabación y la formación que se presentará en vivo: “Juan Gallardo tocó la batería y en la producción, es un crack, también tocó la guitarra. Las canciones son en formato banda, los instrumentos los grabé todos yo, en realidad, y después tengo invitados como Trini, una compañera de la Facu de Córdoba, que toca la flauta traversa en una chacarera, y después Alan, que es un violinista, que hizo unos violines para uno de los temas. Y después los músicos, nada, soy yo en realidad que fui grabando todos los instrumentos”.



La banda que se presentará en Esquel este miércoles está formada por Guadalupe Nievas en el bajo, Joan Leal en la guitarra, y Juan Gallardo en batería, y a esas canciones propias le sumarán algunas versiones de sus influencias más directas: “Vamos a hacer un repertorio de rock nacional, temas muy spinetteanos del rock nacional".

La presentación será este miércoles 4 de febrero en Rider, 25 de Mayo 478 a las 22 horas.



La banda continuará tocando en Córdoba: “La idea es seguir con la banda, armar otra banda con músicos de allá, y ya estoy pensando en el segundo disco”.



