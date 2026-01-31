Luis Cayulef dejó el Trail por la Bicicleta

Increíble el cambio, pero lo importante es que Luis se siente feliz. Un día le prestaron una bicicleta y un día, a principio de este año se anotó en la Promocional de una carrera. Y lo hizo bien, tuvo un buen resultado (más de lo que soñaba) y la misma bicicleta lo inoculó con una vacuna que vaya uno a saber cuál es el efecto.

Luis Cayulef, de 24 años, decidió (aunque según él, momentáneamente) dejar de lado las competencias de Trail y probar sus habilidades arriba de una bicicleta de ruta.

El pasado 4 de enero participó en la Esquel – Gualjaina. Lo hizo en la categoría Promocional donde logró el cuarto puesto en la clasificación general.

Dejó todo arriba de la bicicleta, se quedó sin aire y también sin piernas. Pero terminó feliz, feliz de la vida. Le encantó el gustito de la bici y quiere ir por más.

Mañana correrá en Chile. Se anotó en la 15° de la Ruta de los Valles, competencia que se llevará a cabo en Futaleufú. Lo hará en la categoría Promocional y tiene confianza que hará un gran papel.

Pero además ya está anotado en la carrera de Ruta Esquel – Tecka. Lo hará en Promocional, donde se permite bici de MTB. Dicha competencia se llevará a cabo el domingo 8 de febrero

Y como si esto fuera poco, también está anotado en la 360 Esquel Bike Fest, competencia organizada por Cristian “Toti” Sosa, Jorge Leyton y Daniela Chavero, entre otros y otras que tendrá lugar el domingo 15 de febrero.

Cuatro carreras en cuarenta días. De esta manera está armado el calendario deportivo de Luis Cayulef. Quien en algún momento hizo “roncha” en Destino Madryn o en Turmalina, ahora quiere ser protagonista arriba de la bici.

Señaló que solo correrá estas cuatro carreras. Veremos por donde le lleva el destino. Hasta el momento no tiene nada planificado en carreras de montaña.

Por lo pronto está en el equipo Aukan con Omar Millaleo, quien lo convocó a ser parte de este elenco.

Luis tiene 24 años, está sin trabajo y buscando un empleo que le permita seguir adelante con sus sueños.