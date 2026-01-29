Ya hay récord de inscriptos para la Ruta de los Valles

Habrá que viajar el sábado. No queda otra. Es que el domingo será un embotellamiento en la zona fronteriza.

Hasta el momento hay 136 corredores anotados en el link argentino y se espera la confirmación de algunos más remarcando que las inscripciones se cerrarán a las 23.59 horas de esta noche.

Y muchos de esos 136 corredores, viajarán con algún acompañante. Será cuestión de cruzar la frontera el sábado y quien no tenga hecha una reserva, acercarse a la Plaza de Armas para conseguir alojamiento de todo tipo.

Por otra parte, hay que señalar que el día sábado habrá una intensa actividad deportiva y cultural en Futaleufú.

Justamente el sábado, a partir de las 9 hs, se llevarán a cabo las distintas carreras para los más peques, desde Balance Bike (pata pata) pasando por Mini Rueditas, Infantil y Familiar.

Toda esta fiesta del Mountain Bike Infantil será hasta el mediodía. Luego habrá tiempo para recorrer los lugares increíbles de Futaleufú, inclusive los distintos espejos de agua.

Ya entre las 17 y las 19 horas, en el Liceo del Bicentenario se hará la entrega de kits, además de la charla técnica que está pautada para las 19 horas en el Auditorio del mismo Liceo del Bicentenario.

Contando los corredores chilenos y los que están anotados en la Mini Ruta de los Valles, además de los argentinos, debemos señalar que habrá un número cercano a los 240 corredores, más de la mitad de este lado de la Cordillera.

Hay muchos corredores argentinos y de los buenos que estarán presentes en la 15° edición de esta tradicional competencia Ruta de los Valles.

Entre los inscriptos están Marcos Aga, Alexis Jacobsen, Rolando Espinosa, Leonardo Austin, Marcos Del Agua, Gustavo Freeman, Ronald Davies, Willy Lloyd, Horacio Garitano, Agustín Correa, Darío Nuñez, Marcos León.

Por otra parte, “se le animaron a la bici” los atletas Luis Cayulef y Luis Epele, quienes también quieren ser parte de esta fiesta.

Por el lado de las mujeres, debemos señalar que están anotadas Carla Bassani, Jéssica Herpsomer, Tamara Hassanié, María Florencia Devetak, Antonia Guereña, entre otras tantas.

Hay que señalar que habrá corredores de Rawson, Trelew, Zapala, Rada Tilly, Caleta Olivia, San Patricio del Chañar, Gobernador Costa, Alto Rio Senguer, Gobernador Costa, Cipolletti, El Bolsón, Playa Unión, Plaza Huincul, Comodoro Rivadavia y Tecka, entre otros lugares del país.