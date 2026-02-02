19°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad INCENDIOS PNLAIncendio en PNLALos Peques
02 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El video de "Los Peques" contra los incendios que se volvió viral

Una animación con IA de Fernando Balmaceda muestra a los personajes de Christian Olmos escapando de los incendios, generando un fuerte impacto emocional y conciencia sobre la crisis ambiental actual.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En medio de la angustiante situación que atraviesa la zona cordillerana por los incendios forestales, una pieza audiovisual generada con Inteligencia Artificial ha logrado sintetizar el sentimiento de toda una comunidad. El video muestra a los entrañables personajes de "Los Peques" huyendo de un bosque envuelto en llamas y humo, una imagen que impacta por su crudeza y por la carga emocional que estos personajes representan para la identidad patagónica.

 

El autor de esta iniciativa es Fernando Balmaceda, quien utilizó herramientas tecnológicas para colocar a los guardianes del bosque en el escenario real que hoy enfrentan lugares como el Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Epuyén y diversas zonas patagónicas en emergencia ígnea. A través de esta animación, Balmaceda logra transformar la nostalgia en un potente mensaje de visibilización sobre el desastre ambiental que afecta de manera directa a la flora y fauna local.

 

Es fundamental recordar que estos personajes forman parte del legado de Christian Olmos, el creador original de la saga a principios de los años 2000. Desde su nacimiento, Los Peques fueron concebidos como protectores de la naturaleza y promotores de valores conservacionistas, lo que hace que verlos hoy en una situación de extrema vulnerabilidad genere un impacto profundo en los vecinos que crecieron con sus historias.

 

La viralización de este contenido coincide con un momento crítico en el que brigadistas y bomberos de toda la región trabajan sin descanso para contener el avance del fuego en condiciones climáticas adversas. La obra de Balmaceda, apoyada en el universo simbólico creado por Olmos, funciona como un recordatorio visual de lo que está en juego en cada hectárea de bosque nativo que se pierde tristemente ante el avance de las llamas.

 

Finalmente, la repercusión del video en las redes sociales refleja la impotencia y la tristeza de los habitantes de la Comarca Andina, pero también la capacidad del arte y la tecnología para unir voces en el reclamo por una mayor protección de nuestros recursos naturales. La imagen de los personajes escapando del fuego queda como un testimonio de la urgencia de cuidar el ecosistema antes de que el daño a nuestro entorno sea irreversible.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tristeza en el ambiente del boxeo, se fue Raúl Martínez
2
 Conflicto familiar y un vidrio roto: una mujer detenida en Esquel
3
 Manoseó efectivos policiales: fue detenido
4
 Anunciaron corte preventivo de energía por alerta de vientos e incendios
5
 Empleado municipal demorado
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -