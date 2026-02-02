Alvarez advierte que el Concejo investigará la denuncia por irregularidades en la zona protegida del cerro La Torta

Tras la denuncia presentada por la Asociación de Montañistas de Esquel y Trevelin (AMET) ante el intendente Matías Taccetta y el Concejo Deliberante, el presidente de la casa legislativa, Rubén Alvarez, fijó una postura firme frente a las presuntas infracciones ambientales detectadas en el cerro La Torta. La presentación detalla hechos graves como el talado de especies nativas, movimientos de suelo y el desvío de cauces de agua en zonas de protección máxima. Al respecto, Alvarez señaló que "esta persona tiene que regularizar primero todo lo que es la documentación para después poder decir que es dueña o no de algo".

La denuncia de AMET se fundamenta en un relevamiento del pasado 28 de enero, donde se constató el uso de maquinaria pesada para ensanchar caminos en tierras fiscales. Según la organización, estos trabajos buscan conectar ilegalmente el sector con el emprendimiento privado Monte Bianco. El titular del Concejo recordó que, en experiencias anteriores con el responsable del proyecto, Luigi "Yiyo" Simeoni, nunca existió una propiedad definitiva de la tierra, sino una tenencia que fue revocada por incumplimientos.





Por su parte, Simeoni defendió su accionar en declaraciones a FM DEL LAGO, afirmando: “Estoy haciendo para Esquel un emprendimiento. En Monte Bianco hice caminos, tengo todo, eso es mío y nadie puede decirme nada”. Ante esta postura, Alvarez contrapuso la necesidad de que las instituciones intervengan, afirmando que el denunciado "no puede seguir haciendo lo que quiere, donde quiere y como quiere".

El presidente del Concejo explicó que el tema será derivado a la Comisión de Ambiente para analizar un expediente que ya cuenta con cientos de fojas por irregularidades previas. Asimismo, adelantó que se dejará pasar un "tiempo prudencial" para convocar a la Secretaría de Bosques, dado que su personal se encuentra actualmente combatiendo incendios forestales, con el fin de realizar las inspecciones necesarias que sirvan como prueba para la investigación de la Fiscalía.





Imágenes adjuntas de la denuncia:







E.B.W.