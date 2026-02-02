Esquel lanza su Escuela Municipal de Canotaje con el referente olímpico Fernando Chaparro

La Municipalidad de Esquel, a través de su Subsecretaría de Deportes, oficializó el lanzamiento de la Escuela Municipal de Canotaje, un proyecto ambicioso que busca transformar a la Reserva Natural Laguna La Zeta en un centro de desarrollo para el deporte de alto rendimiento. La propuesta contará con un director de lujo: el referente nacional y deportista olímpico Fernando Chaparro.

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, destacó el orgullo que representa para la ciudad contar con la experiencia de Chaparro. "El año pasado recibimos la visita del ENARD y nos manifestaron que el predio de La Zeta es un lugar increíble para practicar esta disciplina. Inmediatamente nos pusimos a planificar con Fernando para que esto sea hoy una realidad", explicó el funcionario.

Detalles de la inscripción y requisitos



La escuela comenzará sus actividades el 1° de marzo, pero durante todo el mes de febrero estará abierta la preinscripción. Los interesados pueden anotarse en la Residencia Deportiva (de mañana hasta las 13:00 h) o a través de las redes del municipio.

La oferta deportiva está organizada en diferentes grupos para abarcar todas las edades y niveles. Los juveniles podrán sumarse a partir de los 12 años con un marcado enfoque hacia la parte competitiva, mientras que para los adultos se abrirán espacios tanto de iniciación, como de entrenamiento específico para quienes buscan prepararse para competencias de gran exigencia, como por ejemplo el Tetratlón Douglas Berwyn. El taller funcionará los días lunes, miércoles y viernes en la franja horaria de 14:00 a 18:00 horas.

Maciel aclaró que, en esta primera etapa, los participantes deben contar con equipo propio (kayak, remo, chaleco y traje) y poseer conocimientos básicos de natación. No obstante, adelantó que el municipio ya inició la inversión para adquirir embarcaciones de competición, un material con el que la ciudad aún no contaba.

La Zeta: El "Fórmula 1" del canotaje provincial



Por su parte, Fernando Chaparro destacó las condiciones excepcionales de Esquel para el canotaje de velocidad. "El canotaje olímpico es el 'Fórmula 1' de la disciplina. La Zeta es uno de los pocos espejos de agua en la provincia con la tranquilidad necesaria para tomar tiempos y realizar pruebas nacionales e internacionales", aseguró el deportista.

Chaparro comparó el potencial local con otros puntos de la provincia: "En la costa suelen entrenar en el río Chubut, que es bueno para maratón pero no para velocidad. Hablando con los clubes de la región, llegamos a la conclusión de que la Zeta es el mejor lugar para traer regatas del calendario nacional o incluso entrenamientos de seleccionados sudamericanos".

Aunque la contingencia por los incendios y el humo postergó la visita de la selección femenina de canotaje prevista para este mes, Chaparro confirmó que las gestiones siguen en pie para el próximo año. "La idea es traer algún equipo de la selección olímpica y seguir posicionando a Esquel en el mapa del canotaje mundial", concluyó.









M.G



