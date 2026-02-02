Torres impulsa una Mesa de Desarrollo Pesquero en Chubut

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una reunión con representantes del comercio, la industria y el sector pesquero, en la que se abordaron cuestiones vinculadas a las retenciones a la actividad, la protección del recurso en la Milla 201 frente a la pesca ilegal, y otros aspectos contemplados en la agenda de desarrollo, producción e inversiones que impulsa la gestión provincial.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y constituyó el primer paso para la conformación de la Mesa de Desarrollo Pesquero, en el marco de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior.

Participaron de la reunión el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche; el presidente de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), Gustavo González; el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente; el titular de la Cámara de la Flota Artesanal de Puerto Rawson, Fernando Alarcón; los intendentes de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y de Rawson, Damián Biss; el presidente de la Sociedad Rural del Valle del Chubut, Ricardo Iriani; el titular de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, José Ignacio Bellorini; el presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de Rawson (ADER), Fernando Vosecky; el titular de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Carlos Lorenzo; el presidente de la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia, Oscar Dethier; el representante de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn, Diego González Lernoud; y el diputado provincial Sergio González.

Generación de empleo

Al respecto, Torres destacó que “recientemente tuvimos la grata noticia de que en 2025 la provincia alcanzó el mayor récord de exportaciones de los últimos veinte años, en gran medida por el crecimiento de un sector estratégico como la pesca, que es el que más empleo generó y el que mayor potencial tiene para seguir generando trabajo en tierra”.

En el mismo sentido, explicó que “con el sector del petróleo conformamos una Mesa de Competitividad en la que los gremios se comprometieron a trabajar en ese esquema, las operadoras a reinvertir el ahorro fiscal producto de la eliminación de las retenciones, y la provincia hizo lo propio; y lo mismo queremos replicar en la pesca”.

Durante el encuentro, del cual participaron los principales representantes del sector pesquero de Chubut, “planteamos la situación de las retenciones a la pesca, que es una de las pocas economías regionales que no cuenta con beneficios en materia de derechos de exportación”, señaló el Gobernador, agregando que “lo que solicitamos es que, en la medida en que se agregue más valor, se reduzcan las retenciones; y ahora, concretamente, lo que vamos a elevar a Nación es una propuesta para que el ahorro fiscal producto de la eliminación de los derechos de exportación —que oscila entre los 120 y los 160 millones de dólares a nivel país— se reinvierta en renovación de flota o en infraestructura portuaria”.

“Es una propuesta que beneficia a la provincia, a la generación de trabajo local, al sector y también a la Nación, porque la falta de inversión en infraestructura portuaria reduce la competitividad y dificulta las exportaciones, cuando lo que Argentina hoy necesita son divisas”, resaltó el mandatario.

La pesca ilegal, en la agenda provincial y nacional

Sobre las acciones impulsadas para reforzar el combate contra la pesca ilegal en la Milla 201 —área internacional adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)— Torres sostuvo que “no se trata solo de un problema del sector pesquero, sino de un perjuicio económico que estimamos entre 600 y 1.000 millones de dólares que el país pierde por temporada, producto de la depredación de nuestros recursos”.

En este marco, advirtió que “cuando hablamos de pesca ilegal, también hablamos de otros delitos complejos, como la trata de personas; es una problemática que se arrastra desde hace décadas y que requiere una respuesta integral”, y explicó que existe un acuerdo internacional que contempla “la figura del Estado rector del puerto, para garantizar la trazabilidad de quienes hacen las cosas bien —pagan impuestos y tienen a sus trabajadores en blanco— y diferenciar a quienes actúan por fuera de la ley”.

“Es una discusión que tenemos que dar con firmeza, porque hay una cuestión de soberanía que implica defender lo nuestro. Hoy nos están robando recursos por hasta 1.000 millones de dólares por temporada, y Chubut es la provincia más perjudicada porque la Milla 201 se encuentra frente a nuestras costas e impacta directamente en la jurisdicción de las aguas provinciales”, señaló Torres.

Finalmente, el Gobernador confirmó que este lunes se contactará con el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Pablo Quirno, “para retomar una agenda que consideramos fundamental en materia económica y de soberanía”, y remarcó que “necesitamos actuar con urgencia, porque cada año la cantidad de poteros ilegales crece exponencialmente y el daño que sufre el país es cada vez mayor”.

R.G.