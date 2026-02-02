Sigue activo el incendio en Villa Lago Rivadavia y se complica el operativo por fuertes vientos

El incendio que se originó en el Parque Nacional Los Alerces y avanzó hacia jurisdicción provincial continúa activo en el sector de Villa Lago Rivadavia, según el parte emitido por el Servicio Provincial del Manejo del Fuego este domingo a las 22:00 hs. Las condiciones meteorológicas adversas, especialmente el incremento de la intensidad del viento, generaron reactivaciones significativas y obligaron a replegar personal por razones de seguridad.

En la zona de Los Murmullos, brigadistas trabajaron con autobombas y personal proveniente de San Juan, consolidando fajas con herramientas manuales y equipos de agua. En tanto, en Villa Lago Rivadavia y el sector Simón Marchand, Bomberos Voluntarios junto a brigadistas de San Luis realizaron recorridas permanentes en el área afectada.

En el sector Sánchez Core se desarrollaron tareas con herramientas manuales y apoyo de maquinaria pesada, aunque cerca de las 16 horas, debido al aumento del viento, se produjeron importantes reactivaciones en el flanco izquierdo del incendio, lo que motivó el repliegue del personal. Situaciones similares se registraron hacia el final de la jornada en el pinar de Geréz – Eco Aldea, donde aún continúan trabajando brigadas de la Base Cholila y San Luis.

El fuego también mostró un comportamiento extremo en el sector Villarino, con múltiples reactivaciones y focos secundarios que favorecieron su rápido avance. En la zona alta del lago Villarino, las llamas saltaron fajas previamente construidas y avanzaron hacia el sudeste, mientras que en sectores de lenga y ñire fue necesario reanudar tareas de contención con maquinaria.

Particular preocupación generó la reactivación en el sector de Goya, donde el incendio avanzó rápidamente hacia el Cerro Negro, con un frente de aproximadamente cinco kilómetros en dirección a la Ruta Nacional 40.

En el operativo participan 172 combatientes en línea y un total de 260 personas afectadas, con un importante despliegue de recursos terrestres y aéreos, incluyendo aviones hidrantes, aviones anfibios y helicópteros con helibalde. Intervienen además múltiples organismos provinciales, nacionales y municipales, fuerzas de seguridad, servicios de salud y apoyo logístico, en un esfuerzo conjunto para contener el avance del fuego.

R.G.