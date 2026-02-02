El quirófano móvil atiende esta semana en el barrio 28 de Junio

El quirófano móvil estará presente durante esta semana en el barrio 28 de Junio, ofreciendo atención veterinaria gratuita para perros y gatos. La iniciativa busca facilitar el acceso a controles sanitarios y continuar fortaleciendo las políticas de cuidado responsable de animales de compañía.

Los vecinos podrán acercarse con sus mascotas a partir de las 8 de la mañana, donde se realizarán vacunaciones, castraciones y desparasitaciones sin costo. Estas acciones resultan fundamentales para prevenir enfermedades, controlar la población animal y mejorar la calidad de vida de las mascotas.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar y aprovechar este servicio, destacando la importancia del compromiso de los dueños en el cuidado y la salud animal.

R.G.