19°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
02 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El quirófano móvil atiende esta semana en el barrio 28 de Junio

Desde las 8 de la mañana se brindarán servicios gratuitos de vacunación, castración y desparasitación para promover la salud y el cuidado responsable de las mascotas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El quirófano móvil estará presente durante esta semana en el barrio 28 de Junio, ofreciendo atención veterinaria gratuita para perros y gatos. La iniciativa busca facilitar el acceso a controles sanitarios y continuar fortaleciendo las políticas de cuidado responsable de animales de compañía.

 

Los vecinos podrán acercarse con sus mascotas a partir de las 8 de la mañana, donde se realizarán vacunaciones, castraciones y desparasitaciones sin costo. Estas acciones resultan fundamentales para prevenir enfermedades, controlar la población animal y mejorar la calidad de vida de las mascotas.

 

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar y aprovechar este servicio, destacando la importancia del compromiso de los dueños en el cuidado y la salud animal.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tristeza en el ambiente del boxeo, se fue Raúl Martínez
2
 Conflicto familiar y un vidrio roto: una mujer detenida en Esquel
3
 Manoseó efectivos policiales: fue detenido
4
 Empleado municipal demorado
5
 Anunciaron corte preventivo de energía por alerta de vientos e incendios
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -