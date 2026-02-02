Incendio Patriada: El foco sigue activo en Arroyo El Blanco y el viento volvió a complicar las tareas

A casi un mes de haberse iniciado, el incendio que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada continúa bajo un delicado equilibrio. Según el parte oficial N° 32, emitido este domingo 1 de febrero a las 22.30, el fuego se encuentra contenido en un 85%, aunque permanece activo en todo el perímetro del sector Arroyo El Blanco, uno de los puntos más sensibles del operativo.

El informe, brindado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) (organismo dependiente de la Secretaría de Bosques), confirmó que el escenario sigue siendo dinámico y condicionado por las variables meteorológicas, especialmente el viento.

Reactivaciones por viento y repliegue preventivo

Durante la tarde del domingo, cerca de las 16 horas, el incremento de la intensidad del viento generó reactivaciones importantes en sectores como El Retamal y La Burrada. Ante esta situación, y priorizando la seguridad del personal, se tomó la decisión de replegar a los brigadistas que trabajaban en esas zonas.

A pesar de estos episodios, el resto del perímetro se mantuvo bajo observación, con monitoreos constantes y apoyo aéreo disponible a requerimiento del personal de línea.

Trabajo sostenido en puntos críticos

Durante la jornada se realizaron recorridas preventivas en la zona de La Burrada y el kilómetro 6 de El Coihue, mientras que en el sector conocido como “Tinelli”, brigadistas de la BNS del SNMF–AFE avanzaron con la consolidación de líneas cortafuego, utilizando herramientas manuales.

En El Retamal, uno de los frentes más complejos, se desplegó maquinaria pesada, con una topadora abriendo fajas, además de trabajo manual y equipos de agua con apoyo de autobombas.

Lo que viene: enfriamiento y refuerzo de líneas

De acuerdo al parte oficial, este lunes los esfuerzos estarán concentrados en el flanco izquierdo y derecho de la cabeza del incendio, nuevamente en el sector de El Retamal. Allí se continuará con maquinaria pesada y autobombas, con el objetivo de asegurar tareas de enfriamiento y reforzar las líneas de defensa existentes. Los medios aéreos seguirán operando según la evolución del fuego y las necesidades del operativo.

Un incendio que sigue marcando el verano

Aunque el 85% de contención representa un importante avance frente a las semanas más críticas de enero, el incendio de Puerto Patriada sigue activo y recuerda que el riesgo no está descartado. La vegetación afectada incluye matorrales, bosque implantado y bosque nativo.

Con 168 personas involucradas en el operativo, el incendio continúa siendo uno de los ejes centrales de preocupación en la Comarca Andina, incluso en un contexto donde se intenta retomar cierta normalidad en plena temporada de verano.

O.P.