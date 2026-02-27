17°
27 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Esquel: "De Remanye" cierra la Agenda de Verano de "La Casa del Piano"

El sábado 28 a las 21:00 hs, La Casa del Piano presenta a "De Remanye". El cuarteto fusiona tangos y milongas con influencias de jazz y música clásica.
Escuchar esta nota

El espacio cultural La Casa del Piano (Conesa 1075) se prepara para despedir su cartelera de verano con una propuesta de alto nivel artístico. El grupo "De Remanye" llegará al escenario local este sábado a las 21:00 horas para ofrecer un recorrido profundo por la música y la poesía rioplatense.

 

Fusión y virtuosismo

 

El cuarteto destaca por una identidad sonora única, fruto de la formación diversa de sus integrantes. En su repertorio conviven tangos, valses, milongas y candombes, enriquecidos con matices provenientes de la música clásica, la música popular y el jazz.

 

La formación está integrada por:

 

Camila Lorenzo en voz.

 

Pablo Kormos en guitarra archtop.

 

Nicolás Díaz en bandoneón.

 

Juan Pablo González en contrabajo.

 

Entradas y reservas

 

Debido a que el concierto se realiza "dentro de casa", la capacidad es limitada, por lo que se recomienda realizar las reservas con antelación. Las entradas tienen un valor de $15.000.

 

Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse al teléfono (280) 4400772 o a través de la cuenta de Instagram @lacasadelpianoesquel.

 

