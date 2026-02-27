17°
Viernes 27 de Febrero de 2026
27 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Ciberseguridad en Chubut: Avanza el proyecto de ley para combatir delitos digitales

La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió con el fiscal Fernando Rivarola para tratar el proyecto 71/25. La norma busca modernizar la lucha contra la cibercriminalidad tras un extenso proceso de consulta con especialistas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el foco puesto en la actualización de las capacidades investigativas del Estado, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura del Chubut mantuvo este jueves un encuentro clave con el fiscal general de Rawson, Fernando Rivarola.

 

La reunión, presidida por la diputada María Andrea Aguilera, tuvo como eje central el tratamiento del proyecto de ley N° 71/25. Esta normativa se propone regular y autorizar el uso de nuevas tecnologías en las tareas de prevención y lucha contra el cibercrimen, un área que demanda una evolución constante ante la sofisticación de las modalidades delictivas.

 

Un proyecto con base técnica

 

El análisis de este jueves no es un hecho aislado. Según se informó desde la Comisión, el proyecto es el resultado de un extenso proceso de consulta que incluyó diversas reuniones informativas durante el año pasado. En esas instancias participaron especialistas en la temática, tanto de Chubut como de otras jurisdicciones, aportando una visión técnica y comparada sobre la legislación necesaria para perseguir delitos en el entorno digital.

 

Herramientas para delitos complejos

 

El fiscal Rivarola aportó su visión desde el campo de la investigación criminal, subrayando la necesidad de que el marco legal no quede obsoleto ante el avance de las herramientas digitales utilizadas por los delincuentes. La ley busca, fundamentalmente, agilizar la recolección de pruebas y mejorar la eficacia en la detección de redes criminales que operan de forma virtual o bajo esquemas complejos.

 

Con este avance en comisión, el proyecto continúa su camino legislativo, buscando el consenso necesario para su llegada al recinto.

 

